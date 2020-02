Анна Нетребко показала, как она выглядела в 22 года

View this post on Instagram

Blast from the past... this is my first Violetta...at age 22.. my first Pamina, and my first Rosina..ina..ina..? Из архивов- это моя первая Травиата- мне 22 года?... первая Памина и Розина. Все эти роли я перепела , когда мне ещё не было 30.