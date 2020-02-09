Анна Нетребко показала, как она выглядела в 22 года

«Из архивов — это моя первая «Травиата». Мне 22 года. Первая Памина и Розина. Все эти роли я перепела, когда мне еще не было 30», - подписала фотографии артистка.

«Юная и прекрасная!», «Талантливая! С задоринкой в глазах!», «Тогда — юная красавица, сейчас — роскошная женщина!», «Такая худышка, откуда только такой голос шел? Правду говорят - в оперной певице должно быть тело!», «Какая красивая, невероятная», «Красавица и тогда, и сейчас», «Вы - красавица. Везде и всегда. В Вас очень много жизни!», - написали интернет-пользователи.