45-летняя Яна Рудковская поделилась в Сети домашним фото без макияжа

«Яна без мейка, как девочка», «Какие вы милые, в домашний одежде, уютные и красивые», «Красивая и юная Яна», «Натуральная красотка, Яночка — молодец», «Яна, вы изменились, очень хорошо выглядите», «Не узнать, как девчонки 17 лет», «Все показушное», «Надоела уже, все искусственное», «Куча фотошопа», - отметили подписчики в комментариях.

Супруга Евгения Плющенко известна на просторах соцсети Instagram своими знаменитыми завтраками. В этот раз компанию за утренним приемом пищи ей составила подруга и дизайнер Наталья Якимчик. Обе женщины запечатлены на снимке в домашнем виде – с полотенцами на голове и без косметики на лице.Большинство подписчиков Рудковской оценили то, что она не стесняется показать себя в естественном виде – без макияжа. Но нашлись и те, кто посчитал фото «ненастоящим» и постановочным.В последнее время стало модным выкладывать в Сети фото без макияжа. Так, недавно естественную красоту продемонстрировала телеведущая Юлия Барановская.