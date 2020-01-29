Телеведущая Юлия Барановская не постеснялась показаться в Сети без макияжа

«Красавица», «Это не усталость, а просто естественная, какая есть без макияжа», «Просто естественная», «Такая какая есть - и это здорово!», «Нравится ваша естественность», «Так приятно видеть личико, без пластики и ужасающих ресниц с губами)) Юлия, вы, великолепная!», «Смело, без макияжа», - написали интернет-пользователи.

На своей странице в социальной сети Instagram 34-летняя Барановская поделилась новым снимком, на котором она позирует в домашней обстановке, без привычного для ее работы на телевидении макияжа.«Дома», - лаконично подписала снимок Юлия.Большинство подписчиков оценили смелость телеведущей показаться на публике без макияжа и отметили, что без косметики она выглядит даже лучше и естественнее.Ранее портал «Медикфорум» писал , что фотография 51-летней Светланы Бондарчук без макияжа вызвала немало споров в Сети.