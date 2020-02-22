Отдали долг родине: кто из российских звёзд служил в армии

Сергей Зверев

Сергей Глушко

Тимур Батрутдинов

Сергей Пенкин

Григорий Лепс

Руслан Белый

Уже завтра вся страна празднует День защитника Отечества. Праздник мужчин, которые отдавали жизни за свою родину. В том числе чествуют тех, кто служил в армии.Будущий стилист помыслить не мог, что к его последующей жизни приложит руку армия. Зверев служил в элитных войсках ПВО в Польше. Звезда, увидев, как выглядели жители польского городка, в котором дислоцировалось подразделение, решил изменить жизнь и стал стилистом.Стриптизёр, актёр, муж Наташи Королёвой Сергей Глушко тоже служивый. Детство Тарзана прошло в семье офицера, мальчик рос в военном городе близ космодрома Плесецк. Звезда получил диплом Военно-Космической академии имени Можайского, стал старшим лейтенантом. Однако связывать жизнь с военным делом не решил.В одном из интервью Батрутдинов признавался, что служил в армии. Комик помнит многие мелочи армейской жизни. Однако о проводах ничего не помнит — так сильно волновался перед уходом в армию.Известный советский певец служил в армии в 1979-1981 годах. Служба музыканта тесно связана с основным нынешним делом: парень играл на тарелках, состоял в армейском ансамбле. Пенкин подавал рапорт на перевод в Афганистан, но ему отказали. Тогда мужчина посвятил всего себя музыке.Певец окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов, после чего попал в армию. Лепс служил в Хабаровске. После службы, как известно, попал на сцену и сделал потрясающую карьеру.Комик частенько в выступлениях рассказывает о службе в армии. Пять лет жизни он посвятил себя этому делу, дослужился до капитана ВС РФ, а потом ушёл в гражданские.