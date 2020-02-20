У звезды фильма «Мамма Mia!» третья стадия рака
Британская актриса Джули Уолтерс рассказала, что врачи выявили у нее третью стадию рака кишечника. Впрочем, звезда кино уверяет, что операция и химиотерапия ей помогли.
Дама Британской империи Джули Уолтерс, которая хорошо знакома российским зрителям по роли Рози Маллиган в первой и второй частях культового мюзикла "Мамма Mia!", поведала телезрителям ВВС печальную новость. 18 месяцев назад у актрисы диагностировали третью стадию рака кишечника. Когда она услышала это от врачей, то вначале подумала, что они просто ошиблись. Однако сканы показали наличие двух первичных опухолей в толстой кишке. Изначально Джули приходила к врачу с жалобами на несварение и "легкий дискомфорт". Увы, вскоре возникли резкие боли в желудке, изжога и тошнота. Лишь после этого провели полное обследование.
Вначале актриса прошла через КТ, потом посетила хирурга. И вдруг получила телефонный звонок прямо на съемочную площадку с приглашением срочно увидеться со специалистом из-за подозрения на рак. "Я была уверена, что это какая-то дикая, нелепая ошибка, и подобного со мной произойти не может, - вспоминает Джули. - Потом, когда я рассказала новость мужу, у него слезы полились градом. Никогда не забуду его выражения лица. Тогда я поняла, что буду бороться, во что бы то ни стало".
Актриса рассказала, что во время хирургической операции из нее извлекли 30 см кишечника. Потом началась химиотерапия, и актриса, к счастью, не потеряла волосы. Недавно онкологи сообщили Джули, что у нее ремиссия. А это значит, что в организме 69-летней кинозвезды не осталось следов рака. Впрочем, ей нужно проходить регулярные проверки, так как рак - болезнь коварная, она часто дает рецидивы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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