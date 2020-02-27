Мучительная смерть любимца Тарковского
Советский артист Анатолий Солоницын поздно узнал славу и семейный уют. К сожалению, насладиться всем этим по-настоящему он тоже не успел.
Названный при рождении в 1934 году в честь знаменитого советского полярника Отто Шмидта Солоницын носил это имя до начала Великой Отечественной войны. С июня 1941 года немецкие имена стали вызывать только ненависть и Отто Солоницын стал Толей. После окончания школы он начала работать слесарем на заводе, но тяга к театру пересилила. Вначале это была художественная самодеятельность, а после неудачной попытки поступить в ГИТИС Солоницын едет в Свердловск и заканчивает там студию при местном драмтеатре, куда и поступает служить. Более 12 лет он работает в разных театрах страны, меняет коллективы ради интересных ролей. Но настоящая слава пришла к нему благодаря кино.
Анатолий Солоницын стал любимым актером Андрея Тарковского. Он пригласил его на заглавную роль в культовую картину "Андрей Рублев", после чего снимал в каждом фильме и даже выводил на театральную сцену в роли Гамлета. Вслед за Тарковским Солоницына приглашают и другие ведущие советские кинорежиссеры - Глеб Панфилов, Сергей Герасимов, Никита Михалков, Алексей Герман, Вадим Абдрашитов. Фильмы "В огне брода нет", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Любить человека", "Проверка на дорогах", "Остановился поезд" делают его одним из самых узнаваемых и популярных характерных артистов.
В 1981 году Солоницын снимался в советско-монгольском фильме "Хатан-Батор", и во время съемок упал с лошади. Его положили в больницу, сделали рентгеновское обследование груди и выявили запущенную опухоль легких. В Москве артиста прооперировали, но опухоль уже дала метастазы. Последние месяцы он испытывал тяжелые боли, но просил брата включать магнитофон и задавать ему любые вопросы - про профессию, детство, предназначение, смыл жизни. Солоницын хотел, чтобы его дочь и сын могли хотя бы таким образом общаться со своим отцом после его ухода.
Незадолго до смерти к Анатолию приехал Андрей Тарковский, собиравшийся в Италию на съемки "Зеркала". Главную роль он писал по традиции для Солоницына, но теперь ее пришлось отдать Олегу Янковскому. "Ты поскорее поправляйся, и мы будем работать дальше", - напутствовал любимого артиста режиссер. После смерти друга в июне 1982 Тарковский прожил чуть более 4 лет. И у него обнаружили рак легких, оказавшийся фатальным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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