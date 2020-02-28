38-летняя Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Бритни Спирс

Неприятный инцидент произошел со звездой 2000-х Бритни Спирс. Во время танцевальной тренировки 38-певица получила серьезную травму – она сломала ногу.

О проблемах со здоровьем Бритни Спирс сообщила поклонникам на своей странице в соцсети Instagram. Она также опубликовала видео, где запечатлено неудачное падение певицы во время танца, в результате которого она сломала ногу.



«Вы можете услышать тот звук, когда я сломала ногу. Извините, это очень громко», - отметила 38-летняя Спирс.


Звезда поп-сцены объяснила приключившийся с ней несчастный случай тем, что она не танцевала уже шесть месяцев перед тем, как снова приступить к репетициям.

В комментариях многие поклонники забеспокоились о здоровье Бритни и пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые также отметили, что она в прекрасной форме.

Напомним, что 2019-й год оказался для певицы не самым простым. Знаменитость несколько раз лежала в психиатрической клинике из-за тяжелого эмоционального стресса.
Теги : Бритни Спирс, перелом ноги, звезды
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