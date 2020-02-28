Звёздные пары, которые чересчур увлеклись пластикой

Многие звёзды не пренебрегают улучшением внешности. На помощь знаменитостям приходят пластические хирурги. В попытке приукрасить лицо и фигуру актёры, певцы, спортсмены, политики иногда увлекаются пластикой. У некоторых людей внешность меняется очень сильно. Подробнее - в подборке, подготовленной корреспондентом MedikForum.ru.





Александр и Эмма Малинины

Эмма старается следить за лицом, постоянно посещает косметолога. Александр старается не отставать от жены и прибегает к помощи пластических хирургов не меньше супруги. Звёздную пару однажды даже сравнили — певца заподозрили в чрезмерном увлечении пластикой, потому что он стал похож на свою возлюбленную.





Дэвид и Виктория Бекхэм

По словам футболиста, он никогда не делал пластику, хотя внешность серьёзно изменилась. Возможно, это грамотный уход за собой, но вероятно, пластические хирурги стараются делать всё максимально качественно и незаметно. Супруга Бекхэма не отрицает, что обращалась к профессионалам. Также она постоянно ухаживает за кожей, правильно питается.





Джиган и Оксана Самойлова

Российская звёздная пара за последние несколько лет изменилась. Джиган отпустил бороду, накачался, набил тату, отбелил зубы. Оксана старается соответствовать мужу: черты лица стали выразительнее, угловатее, ярче наверняка благодаря пластике.





Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс







Кэтрин уверяет, что никогда не делала пластику. При этом с каждым годом становится только моложе. Майкл несколько раз делал круговую подтяжку лица, посещал косметолога. Звёздная пара выглядит идеально для своего возраста.





Алла Пугачева и Максим Галкин







Лет 20 назад Примадонна и её супруг выглядели совершенно иначе. Заметим, что Алла Борисовна существенно похорошела, хотя многие поклонники обвиняют её в увлечении пластикой. А Максим Галкин старается быть во всём примером для стареющей жены.





Александр и Анжелика Ревва

Сейчас Александр Ревва мог бы выглядеть как среднестатистический мужчина, но пластика многое изменила во внешности звезды, сделав его брутальнее. Возлюбленная не отстаёт — Анжелика очевидно сделала пластику, сильно изменившись в лице.





Стас и Инна Михайловы

Стас Михайлов на пике популярности стал увлекаться пластикой. Его избранница тоже заметно похорошела — похудела, сменила причёску, помолодела. Звёздная пара однозначно стала выглядеть лучше.