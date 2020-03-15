7 самых роскошных свадебных платьев знаменитостей





Впереди сезон свадеб — подготовка молодожёнов всего мира идёт полным ходом. Невесты выбирают наряды, цветы, декор, женихи отвечают за оплату брони ресторанов. Определиться с выбором свадебного платья бывает непросто. Но, похоже, у знаменитостей не было труда — эти звёзды потратили много сил, денег и времени, чтобы их наряды были идеальными и роскошными. О звёздных невестах с самыми роскошными свадебными платьями — в материале MedikForum.ru.





Принцесса Диана

Начало 80-х ознаменовалось роскошной свадьбой принца Уёльского Чарльза и его невесты принцессы Дианы. Платье невесты стало культовым, повторялось и копировалось неоднократно. Помпезность присутствовала в каждой его части: объёмные рукава, оборки, многослойная фата, длиннейший шлейф, а в руках леди Ди — букет, собранный каскадной техникой, весил около трёх килограммов.





Кейт Миддлтон

Британская семья всегда отличалась великолепными свадебными торжествами. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Платье тоже оказалось в точку: о нём мечтали многие невесты. Дизайнером платья выступила Сара Бартон, креативный директор модного дома Alexander McQueen.





Ким Кардашьян







Третий брак Ким и роскошное платье обсуждали поклонники и хейтеры. Для свадьбы красотка с пышными формами выбрала обтягивающее полупрозрачное платье от Givenchy. Примечательными деталями стали открытая спина, прозрачные вставки по бокам, длинный шлейф и не менее длинная фата.





Паулина Андреева







Секретная свадьба в августе прошлого года сопровождалась проникновением малейшей информации в сеть. В том числе поклонникам удалось оценить по достоинству свадебное платье звезды. Дизайнеры бренда Maison Bohemique выполнили дорогой заказ — предварительные подсчёты показали, что наряд стоил более 300 тысяч рублей.





Дита Фон Тиз

Королева Бурлеска выходила замуж в 2005 году за Мэрилина Мэнсона в привычном амплуа. Никакого традиционного белого цвета. Свадебное платье с пышной юбкой и корсетом из пурпурной шелковой тафты выполнил дизайнер Vivienne Westwood.





Виктория Сваровски

Платье 23-летней наследницы известного бренда было действительно роскошным. Стоимость наряда составила 900 тысяч долларов, что по подсчётам экспертов, выше по цене платья Кейт Миддлтон в два раза. Конечно, ведь на нём было 500 тысяч кристаллов Swarovski. А вес составил 46 килограммов.





Кети Топурия

Свадьба Кети и Льва Гейхмана была грандиозной. А белоснежное платье можно по праву назвать одним из самых крутых — асимметричная драпировка складками, серебристый пояс с жемчугом. Выполнил данный наряд дизайнер Stephane Rolland.