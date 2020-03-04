Валентина Матвиенко порекомендовала женщинам заботиться о мужском здоровье

С такой речью Матвиенко выступила 4 марта на форуме, посвященном женскому здоровью.Спикер Совфеда отметила, что задача женщины заботиться не только о здоровье детей и своем собственном, но и о здоровье своего мужа. Мужчины, как известно, больше подвержены стрессу, и поэтому их здоровье должно заботить каждого, живущего в России.Как отметила Валентина Матвиенко, сильная половина человечества неохотно соглашается проходить диспансеризацию, даже если для этого им отводится дополнительный выходной, и добавила, что в России отсутствует «культура здоровья».