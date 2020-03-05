Молодую маму Сашу Савельеву раскритиковали за откровенный образ

Саша Савельева

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой ровно год назад – в марте 2019 года. Однако 36-летняя певица очень быстро пришла в форму и уже сейчас готова демонстрировать поклонникам идеальные формы.

На своей странице в соцсети Instagram Савельева опубликовала кадр из фотосессии, на котором она позирует в необычной позе с обнаженными бедрами. Артистка доказала подписчикам, что всего спустя год после родов она уже вернулась к былой форме.

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That’s why I keep on dancing! #keepondancing ?by @polagau

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Впрочем, мнения интернет-пользователей о смелом снимке разделились. Одни оценили сексуальность Саши Савельевой, а другие посчитали, что такой откровенный образ молодой маме не к лицу.

«Ай, сексуально», «Давно не было таких фото, вы – супер», «Зачем?», «Ужас, молодая мама», «Не очень удачное фото», «Вторая Волочкова что ли?», «Как надоели эти голые задницы», «Саша, это вам не идет!», - отметили подписчики в комментариях.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что многие интернет-пользователи раскритиковали новое платье певицы Алсу.
Теги : Саша Савельева, звезды, звездный стиль
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