Молодую маму Сашу Савельеву раскритиковали за откровенный образ

«Ай, сексуально», «Давно не было таких фото, вы – супер», «Зачем?», «Ужас, молодая мама», «Не очень удачное фото», «Вторая Волочкова что ли?», «Как надоели эти голые задницы», «Саша, это вам не идет!», - отметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram Савельева опубликовала кадр из фотосессии, на котором она позирует в необычной позе с обнаженными бедрами. Артистка доказала подписчикам, что всего спустя год после родов она уже вернулась к былой форме.Впрочем, мнения интернет-пользователей о смелом снимке разделились. Одни оценили сексуальность Саши Савельевой, а другие посчитали, что такой откровенный образ молодой маме не к лицу.Ранее портал «Медикфорум» писал , что многие интернет-пользователи раскритиковали новое платье певицы Алсу.