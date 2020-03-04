В Сети многие раскритиковали стиль певицы Алсу

«Я и моя любовь к платьям с одним рукавом», - лаконично подписала снимок певица.

«Почитала комментарии... наверное у меня не развит вкус, но мне не нравится. Платье странное», «Платье красивое, но рукав из другой фактурной ткани смотрится немного странно, как протез!», «Недоделка, а не платье», «Обрубок», «У Дианы много действительно красивых и эффектных платьев, поэтому для меня загадка, почему при всем разнообразии выбора Алсу выбрала именно это несуразное», - отметили подписчики в комментариях.