В Сети многие раскритиковали стиль певицы Алсу
Алсу – не только обладательница красивого голоса, но и большая поклонница моды. У себя в соцсетях 36-летняя певица часто демонстрирует различные наряды и собирает множество комплиментов. Однако в этот раз поклонники были к ней не так снисходительны.
Накануне Алсу опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она предстала перед подписчиками в черном мини-платье с одним рукавом от Diana Gazaryan.
«Я и моя любовь к платьям с одним рукавом», - лаконично подписала снимок певица.
Однако реакция поклонников на новый образ Алсу стала совсем не такой, как ожидала артистка. Многие раскритиковали модный выбор знаменитости.
«Почитала комментарии... наверное у меня не развит вкус, но мне не нравится. Платье странное», «Платье красивое, но рукав из другой фактурной ткани смотрится немного странно, как протез!», «Недоделка, а не платье», «Обрубок», «У Дианы много действительно красивых и эффектных платьев, поэтому для меня загадка, почему при всем разнообразии выбора Алсу выбрала именно это несуразное», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал о еще одной любительнице моды – певице Валерии. Она предложила поклонникам обсудить ее откровенный наряд в Кремлевском дворце.
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