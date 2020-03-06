Бизнесмен Олег Тиньков признался, что болен лейкемией

«Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — председатель правления Тинькофф Банка — ред.), и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», - добавил 52-летний Тиньков.

Медики поставили Олегу Тинькову неутешительный диагноз – острая лейкемия. К настоящему моменту предприниматель прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом говорится в официальном заявлении бизнесмена, которое оказалось в распоряжении портала РБК. В нем Тиньков отметил, что на протяжении жизни ему приходилось бороться за свое дело, но сейчас он ведет гораздо более важную борьбу – за свою жизнь.Предприниматель сообщил, что врачи поставили ему диагноз еще осенью прошлого года, но он не хотел афишировать эту информацию.Также Олег Юрьевич подчеркнул, что клиентам его банка беспокоиться не о чем.Ранее портал «Медикфорум» писал , как распознать сигналы, показывающие у вас наличие рака поджелудочной железы.