Бизнесмен Олег Тиньков признался, что болен лейкемией

Олег Тиньков

Известный российский предприниматель Олег Тиньков, основатель «Тинькофф Банка», сделал громкое заявление. Бизнесмен признался, что тяжело болен.

Медики поставили Олегу Тинькову неутешительный диагноз – острая лейкемия. К настоящему моменту предприниматель прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом говорится в официальном заявлении бизнесмена, которое оказалось в распоряжении портала РБК.

В нем Тиньков отметил, что на протяжении жизни ему приходилось бороться за свое дело, но сейчас он ведет гораздо более важную борьбу – за свою жизнь.

Предприниматель сообщил, что врачи поставили ему диагноз еще осенью прошлого года, но он не хотел афишировать эту информацию.

Также Олег Юрьевич подчеркнул, что клиентам его банка беспокоиться не о чем. 

«Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — председатель правления Тинькофф Банка — ред.), и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», - добавил 52-летний Тиньков.


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Теги : Олег Тиньков, лейкемия, химиотерапия
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Бизнесмен Олег Тиньков признался, что болен лейкемией


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