Рак поджелудочной железы. 6 признаков, позволяющих заподозрить в органе опухоль

«Когда ваша моча начинает менять свой цвет на явно более темный, важно проконсультироваться с врачом как можно скорее», – дают совет онкологи.

Как сообщает MedikForum.ru, раннее обнаружение рака поджелудочной железы дает людям 85%-ый шанс выжить в течение пятилетнего периода. Если признаки опухоли фиксируются на более поздних стадиях, вероятность успешного лечения снижается до 3%. Колоссальная разница!Вот почему медики не устают повторять: важно следить за телом, происходящими с ним изменениями – это позволяет вовремя заподозрить опухоль, когда та возникает.Какие же признаки указывают на вероятный злокачественный процесс, затронувший поджелудочную железу?Возникающая в органе опухоль препятствует высвобождению желчи, содержащей пигмент билирубин. Его накопление ведет к тому, что глаза и кожа приобретают желтый оттенок. Развиваясь, рак поджелудочной железы распространяется в печень, ответственной за выведение желчи, – это может сделать данный признак особенно выраженным.Урина, цвет которой начинает приближаться к оранжевому, коричневатому, является одним из симптомов укоренившейся в железе опухоли.Данный признак является сигналом того, что пищеварительная система перестала адекватно расщеплять жиры из еды, они покидают организм частично непереваренными. Прилипающие, плохо отходящие от стенок унитаза при смывании фекалии – это тоже симптом, позволяющий заподозрить опухоль в поджелудочной железе.Неусвоенные фрагменты жира, в также сок поджелудочной железы и желчь, которые должны попадать в пищеварительный тракт, но блокируются и оказываются в стуле, приводят к потере его однородного окраса, делают пятнистым. Звучит неприятно, но его после дефекации нужно всегда рассматривать – в первую очередь, людям среднего возраста и старше.В случае рака дерматологическое раздражение становится очень сильным, что обусловливается рядом факторов (повышенным билирубином, пищеварительными нарушениями). Участки зудящей, воспаленной кожи могут появиться в определенных местах, или быть разбросанными по всему телу.Большинство людей с раком поджелудочной железы - около 80% - сообщают о тупой боли, возникает в верхней части живота, иногда оборачиваясь вокруг спины. Она может возникать и пропадать, обычно бывает более интенсивна ночью, и прогрессирует по мере развития недуга.Ранее портал MedikForum.ru писал о напитках , употребление которых способствует развитию рака.