Рак поджелудочной железы. 6 признаков, позволяющих заподозрить в органе опухоль
Опухоль поджелудочной железы может оказаться «тихим убийцей», если признаки рака этого органа были не замечены своевременно или замечены, но проигнорированы как несущественные. Заподозрить смертельно опасное заболевание позволяют изменения состояния кожи, телесных выделений.
Как сообщает MedikForum.ru, раннее обнаружение рака поджелудочной железы дает людям 85%-ый шанс выжить в течение пятилетнего периода. Если признаки опухоли фиксируются на более поздних стадиях, вероятность успешного лечения снижается до 3%. Колоссальная разница!
Вот почему медики не устают повторять: важно следить за телом, происходящими с ним изменениями – это позволяет вовремя заподозрить опухоль, когда та возникает.
Какие же признаки указывают на вероятный злокачественный процесс, затронувший поджелудочную железу?
Желтуха. Возникающая в органе опухоль препятствует высвобождению желчи, содержащей пигмент билирубин. Его накопление ведет к тому, что глаза и кожа приобретают желтый оттенок. Развиваясь, рак поджелудочной железы распространяется в печень, ответственной за выведение желчи, – это может сделать данный признак особенно выраженным.
Темная моча. Урина, цвет которой начинает приближаться к оранжевому, коричневатому, является одним из симптомов укоренившейся в железе опухоли.
«Когда ваша моча начинает менять свой цвет на явно более темный, важно проконсультироваться с врачом как можно скорее», – дают совет онкологи.
Стеаторея (избыток жира в кале). Данный признак является сигналом того, что пищеварительная система перестала адекватно расщеплять жиры из еды, они покидают организм частично непереваренными. Прилипающие, плохо отходящие от стенок унитаза при смывании фекалии – это тоже симптом, позволяющий заподозрить опухоль в поджелудочной железе.
Пигментированный стул. Неусвоенные фрагменты жира, в также сок поджелудочной железы и желчь, которые должны попадать в пищеварительный тракт, но блокируются и оказываются в стуле, приводят к потере его однородного окраса, делают пятнистым. Звучит неприятно, но его после дефекации нужно всегда рассматривать – в первую очередь, людям среднего возраста и старше.
Обострение кожных проблем. В случае рака дерматологическое раздражение становится очень сильным, что обусловливается рядом факторов (повышенным билирубином, пищеварительными нарушениями). Участки зудящей, воспаленной кожи могут появиться в определенных местах, или быть разбросанными по всему телу.
Ощущение тупой боли. Большинство людей с раком поджелудочной железы - около 80% - сообщают о тупой боли, возникает в верхней части живота, иногда оборачиваясь вокруг спины. Она может возникать и пропадать, обычно бывает более интенсивна ночью, и прогрессирует по мере развития недуга.
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