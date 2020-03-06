51-летняя Валерия показала, как ей удается держать себя в форме

«Наш мотиватор», «Вот умница! Восхищаюсь!», «Валерия, благодарю за мотивацию!! Вы пример для меня!», «Вы прекрасная! А такие выпады сложные - отличное упражнение для Вашей и без того завидной фигуры!», - отметили интернет-пользователи.

В этот раз 51-летняя Валерия опубликовала на личной странице в соцсети Instagram короткое видео, на котором она продемонстрировала часть тренировки. Певица рассказала, что она старается заниматься спортом минимум 4-5 раза в неделю.На кадрах видно, как артистка делает упражнения с гантелей. Сама Валерия отметила, что она снимает такие ролики не для эксгибиционизма, а для того, чтобы мотивировать подписчиков на занятия спортом.Многие поклонники похвалили певицу за силу воли и отличную фигуру.Ранее 39-летняя актриса Равшана Куркова показала , как сохраняет идеальную форму. Артистка предпочитает «тяжелый» фитнес.