51-летняя Валерия показала, как ей удается держать себя в форме
Валерия – не только успешная и талантливая певица, счастливая жена и мать, но и просто красивая женщина, которой в 50 с лишним лет удается выглядеть гораздо моложе. Своими секретами звезда российской сцены периодически делится с поклонниками.
В этот раз 51-летняя Валерия опубликовала на личной странице в соцсети Instagram короткое видео, на котором она продемонстрировала часть тренировки. Певица рассказала, что она старается заниматься спортом минимум 4-5 раза в неделю.
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Что - то давно не размещала видео своих тренировок, хотя по-прежнему занимаюсь 4-5 раз в неделю. Скажу как есть : когда тренируюсь, не до того, чтобы заморачиваться со съёмками, поэтому вот то немногое, что имеется. К эксгибиционизму, как считают некоторые совершенно далекие от спорта люди, это не имеет никакого отношения, мне очень нравится ваша ответная реакция, говорящая о том, что подобные домашние видео имеют для вас мотивационный характер, напоминают о том, что было бы неплохо в свой привычный образ жизни привести заботу о здоровье, своём теле. Итак, подписчики делятся на две категории - противников ЗОЖ и сторонников. Вы по какую сторону будете? ?#фитнес #зож #fitness #healthylifestyle #workout Music by @shena_music
На кадрах видно, как артистка делает упражнения с гантелей. Сама Валерия отметила, что она снимает такие ролики не для эксгибиционизма, а для того, чтобы мотивировать подписчиков на занятия спортом.
Многие поклонники похвалили певицу за силу воли и отличную фигуру.
«Наш мотиватор», «Вот умница! Восхищаюсь!», «Валерия, благодарю за мотивацию!! Вы пример для меня!», «Вы прекрасная! А такие выпады сложные - отличное упражнение для Вашей и без того завидной фигуры!», - отметили интернет-пользователи.
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