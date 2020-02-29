39-летняя Равшана Куркова сохраняет молодость, занимаясь «тяжелым» фитнесом
Актрису Равшану Куркову многие хвалят за красоту, молодость и отличную физическую форму. 39-летняя артистка решила поделиться тем, как ей удается поддерживать стройную фигуру.
На своей странице в соцсети Instagram Куркова опубликовала кадры с тренировки в спортзале. На видеоролик можно увидеть, что актриса увлекается «тяжелым» фитнесом с гирями и даже молотом.
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Неважно какие тренировки (сложные, лёгкие (как эта), функционал, йога или стретчинг) - обожаю то, как чувствует себя тело после них. Столько энергии и сил дают даже самые простые физические упражнения! Проясняются мысли в голове, поднимается настроение. Главное, не лениться. ? #движениежизнь #вздоровомтелездоровыйдух / ? @rockyroadteam, ? @mikhail__bugaenko, ? @xtolikribakx
По словам Равшаны, не важно, какой тип тренировки вы для себя выбрали. Самое главное – не лениться.
«Не важно какие тренировки (сложные, лёгкие (как эта), функционал, йога или стретчинг) - обожаю то, как чувствует себя тело после них. Столько энергии и сил дают даже самые простые физические упражнения! Проясняются мысли в голове, поднимается настроение. Главное, не лениться», - подписала кадры звезда телеэкранов.
Многие поклонники похвалили Равшану Куркову за усердие, силу волю и прекрасную фигуру. Правда, нашлось и несколько людей, которые посчитали, что хрупкой женщине не обязательно заниматься такими силовыми упражнениями.
«Силушка богатырская», «Умница и красавица», «Молодец!», «Вопрос: зачем это девушкам?», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 38-летняя певица Бритни Спирс сломала ногу во время танцевальной тренировки.
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