39-летняя Равшана Куркова сохраняет молодость, занимаясь «тяжелым» фитнесом

Равшана Куркова

Актрису Равшану Куркову многие хвалят за красоту, молодость и отличную физическую форму. 39-летняя артистка решила поделиться тем, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

На своей странице в соцсети Instagram Куркова опубликовала кадры с тренировки в спортзале. На видеоролик можно увидеть, что актриса увлекается «тяжелым» фитнесом с гирями и даже молотом.



По словам Равшаны, не важно, какой тип тренировки вы для себя выбрали. Самое главное – не лениться.

«Не важно какие тренировки (сложные, лёгкие (как эта), функционал, йога или стретчинг) - обожаю то, как чувствует себя тело после них. Столько энергии и сил дают даже самые простые физические упражнения! Проясняются мысли в голове, поднимается настроение. Главное, не лениться», - подписала кадры звезда телеэкранов.


Многие поклонники похвалили Равшану Куркову за усердие, силу волю и прекрасную фигуру. Правда, нашлось и несколько людей, которые посчитали, что хрупкой женщине не обязательно заниматься такими силовыми упражнениями.

«Силушка богатырская», «Умница и красавица», «Молодец!», «Вопрос: зачем это девушкам?», - отметили подписчики в комментариях.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что 38-летняя певица Бритни Спирс сломала ногу во время танцевальной тренировки.
Теги : Равшана Куркова, фитнес, спортзал, звезды худеют
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