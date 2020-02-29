39-летняя Равшана Куркова сохраняет молодость, занимаясь «тяжелым» фитнесом

«Не важно какие тренировки (сложные, лёгкие (как эта), функционал, йога или стретчинг) - обожаю то, как чувствует себя тело после них. Столько энергии и сил дают даже самые простые физические упражнения! Проясняются мысли в голове, поднимается настроение. Главное, не лениться», - подписала кадры звезда телеэкранов.

«Силушка богатырская», «Умница и красавица», «Молодец!», «Вопрос: зачем это девушкам?», - отметили подписчики в комментариях.