39-летняя Равшана Куркова сохраняет молодость, занимаясь «тяжелым» фитнесом

Неважно какие тренировки (сложные, лёгкие (как эта), функционал, йога или стретчинг) - обожаю то, как чувствует себя тело после них. Столько энергии и сил дают даже самые простые физические упражнения! Проясняются мысли в голове, поднимается настроение. Главное, не лениться. ? #движениежизнь #вздоровомтелездоровыйдух / ? @rockyroadteam, ? @mikhail__bugaenko, ? @xtolikribakx