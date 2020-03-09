Певица Глюкоза рассказала, как ей удается сохранять красоту и стройность

«Йогой или пилатесом, а также танцами могу заниматься уже в послеобеденное время, если позволяет расписание», - написала 33-летняя певица.

Не проходит и дня без того, чтобы подписчики не восхищались красотой и стройностью 33-летней Глюкозы. Она решила рассказать в Instagram о своем образе жизни и питании.Так, Наталья призналась, что здоровый полноценный сон – это залог ее хорошего настроения и внешнего вида. После пробуждения и завтрака певица начинает заниматься спортом в 10:30 – 11:00. В это время артистка устраивает себе интенсивные тренировки.Что касается косметических процедур, то Наталья предпочитает только щадящие – увлажнение лица и бактериальные пилинги.При этом, говоря о своем питании, Глюкоза признается, что иногда может побаловать себя картошкой – это ее любимое блюдо детства.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 48-летняя Лера Кудрявцева впервые показалась в бикини после удаления грудных имплантов.