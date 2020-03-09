Певица Глюкоза рассказала, как ей удается сохранять красоту и стройность

Певица Глюкоза

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) была на пике своей популярности в 2000-х годах, однако артистка по-прежнему продолжает записывать песни, выступать и просто радовать поклонников. В этот раз она решила поделиться тем, как ей удается держать себя в идеальной форме.

Не проходит и дня без того, чтобы подписчики не восхищались красотой и стройностью 33-летней Глюкозы. Она решила рассказать в Instagram о своем образе жизни и питании.



Так, Наталья призналась, что здоровый полноценный сон – это залог ее хорошего настроения и внешнего вида. После пробуждения и завтрака певица начинает заниматься спортом в 10:30 – 11:00. В это время артистка устраивает себе интенсивные тренировки. 

«Йогой или пилатесом, а также танцами могу заниматься уже в послеобеденное время, если позволяет расписание», - написала 33-летняя певица.


Что касается косметических процедур, то Наталья предпочитает только щадящие – увлажнение лица и бактериальные пилинги.

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Daydreaming ?

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При этом, говоря о своем питании, Глюкоза признается, что иногда может побаловать себя картошкой – это ее любимое блюдо детства.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 48-летняя Лера Кудрявцева впервые показалась в бикини после удаления грудных имплантов.
Теги : глюкоза, звезды, спорт, секреты красоты
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Певица Глюкоза рассказала, как ей удается сохранять красоту и стройность


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