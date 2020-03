Певица Глюкоза рассказала, как ей удается сохранять красоту и стройность

View this post on Instagram

Вы часто спрашиваете про мой образ жизни и питание! Мне кажется, что многое я уже рассказывала ? Но если эта темка для вас всё еще интересна, то пишите в комментариях свои вопросы! Я буду отвечать вам в реальном времени! ?? Всем #ом и #намасте ? #Муфтик #yogatime