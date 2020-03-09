Лера Кудрявцева впервые показалась в бикини после удаления грудных имплантов
Новогодние праздники выдались в этом году для телеведущей Леры Кудрявцевой не такими радостными, как обычно – звезде телеэкранов провели экстренную операцию по удалению лопнувших грудных имплантов. После реабилитации знаменитость вернулась к работе, но уже без силиконовой груди.
Совсем недавно Лера Кудрявцева дала интервью, в котором призналась, что чувствует себя гораздо лучше «без кусков резины» в теле. А на днях телеведущая и вовсе продемонстрировала себя в бикини на одном из пляжей в Дубае. Фотографию в купальнике 48-летняя звезда российского телевидения опубликовала у себя в Instagram «историях».
Снимок Леры сразу разлетелся по ее фанатским пабликам в соцсети. Многие поклонники отметили, что телеведущая прекрасно выглядит, даже без силиконовой груди.
Напомним, недавно 48-летняя Кудрявцева откровенно рассказала о своих пластических операциях в программе «Алена, блин» на видеохостинге YouTube.
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