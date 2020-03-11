Билл Гейтс внес свой вклад в борьбу с коронавирусом
Проект, спонсором которого выступает Билл Гейтс и его фонд, разрабатывает домашние тесты, которые позволят диагностировать covid-19, не посещая при этом медицинские учреждения.
Результат этих тестов можно получить уже через один или два дня. Если факт заражения коронавирусом найдет подтверждение, инфицированный человек сможет по интернету передать информацию о том, с кем он контактировал и какие места посещал. Это позволит определить группу риска, и при этом избавит от необходимости посещать клинику самому.
Представители фонда Билла Гейтса утверждают, что в своих лабораториях они смогут проводить почти четыре сотни анализов в день. Но останавливаться на этом специалисты не собираются и попытаются увеличить количество сделанных анализов до нескольких тысяч в день.
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