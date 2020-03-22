Не Миша Галустян: настоящие имена российских звёзд
Имена звёзд кажутся красивыми, звучными. Но не каждая знаменитость от рождения именуется, как мы их запомнили. Одни придумали псевдонимы, другие — трансформировали родные имена. Подробнее — в материале MedikForum.ru.
Стас Пьеха — Станислав Герулис
Стас носил фамилию отца до семи лет. Его родителем был литовский певец, композитор Пятрас Герулис. Когда встал вопрос о построении собственной карьеры на музыкальном поприще, звезда решил взять фамилию известной бабушки.
Михаил Галустян — Ншан Галустян
При рождении будущий комик получил имя в честь деда по отцовской линии. Только позднее сменил его на более привычное для русского слуха, каким мы и знаем эту российскую звезду.
Пелагея — Полина Смирнова
Родители хотели дать девочке звучное и красивое имя. Полиной певица стала по ошибке невнимательности работника загса. Когда Пелагея получала паспорт, она решила сменить имя. А также девичью фамилию — стала Хановой, как мама.
Жасмин — Сара Манахимова
Мало кто знает, что настоящее имя Жасмин, девушки с восточной внешностью, на самом деле Сара. Фамилия ей досталась от папы.
Борис Акунин — Григорий Чхартишвили
Грузин по национальности взял псевдоним, опираясь на японское нарушение. Акунин с японского переводится как «выдающаяся личность, стоящая на стороне зла».
Зара — Зарифа Мгоян
Настоящее имя российской звезды было сокращено, так получился сценический псевдоним. У Зары, к слову, армянские корни.
Александр Панкратов-Чёрный — Александр Гузев
Актёр дважды менял фамилию. Сначала стал из Гузева Панкратовым, а потом добавил приставку Чёрный, чтобы его не путали с таким же Александром Панкратовым, учившимся с ним на одном курсе.
Лариса Долина — Лариса Кудельман
Еврейская фамилия Ларисе не нравилась. Более благозвучная была у матери, поэтому певица и взяла её в качестве сценического имени.
Мигель — Сергей Мигельевич Шестепёров
У Сергея яркое имя в честь его отца — кубинца по национальности. Надо заметить, колоритная внешность танцора и хореографа вполне сочетается со взятым именем Мигель.
Ксения Бородина — Ксения Амоева
Ведущая «Дома-2» носила фамилию Амоева до 18 лет, её дал отец. Но потом он бросил семью. Обида взыграла в душе Ксении — она взяла имя своей матери и стала известна именно с таким.
Сосо Павлиашвили — Иосиф Павлиашвили
Уменьшительно-ласкательная форма имени Иосиф показалась Павлиашвили более приемлемой для сцены. Под таким именем мы его знаем.
Ева Польна — Елена Польная
Бывшая солистка группы «Гости из будущего» носила фамилию отца-поляка, но изменила ради звучности. Также заменила простое имя Лена на более запоминающееся Ева, после чего обрела колоссальную успешность.
Оставить комментарий