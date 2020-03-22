Не Миша Галустян: настоящие имена российских звёзд

Имена звёзд кажутся красивыми, звучными. Но не каждая знаменитость от рождения именуется, как мы их запомнили. Одни придумали псевдонимы, другие — трансформировали родные имена. Подробнее — в материале MedikForum.ru.





Стас Пьеха — Станислав Герулис





Стас носил фамилию отца до семи лет. Его родителем был литовский певец, композитор Пятрас Герулис. Когда встал вопрос о построении собственной карьеры на музыкальном поприще, звезда решил взять фамилию известной бабушки.





Михаил Галустян — Ншан Галустян





При рождении будущий комик получил имя в честь деда по отцовской линии. Только позднее сменил его на более привычное для русского слуха, каким мы и знаем эту российскую звезду.





Пелагея — Полина Смирнова





Родители хотели дать девочке звучное и красивое имя. Полиной певица стала по ошибке невнимательности работника загса. Когда Пелагея получала паспорт, она решила сменить имя. А также девичью фамилию — стала Хановой, как мама.





Жасмин — Сара Манахимова





Мало кто знает, что настоящее имя Жасмин, девушки с восточной внешностью, на самом деле Сара. Фамилия ей досталась от папы.





Борис Акунин — Григорий Чхартишвили





Грузин по национальности взял псевдоним, опираясь на японское нарушение. Акунин с японского переводится как «выдающаяся личность, стоящая на стороне зла».





Зара — Зарифа Мгоян





Настоящее имя российской звезды было сокращено, так получился сценический псевдоним. У Зары, к слову, армянские корни.





Александр Панкратов-Чёрный — Александр Гузев





Актёр дважды менял фамилию. Сначала стал из Гузева Панкратовым, а потом добавил приставку Чёрный, чтобы его не путали с таким же Александром Панкратовым, учившимся с ним на одном курсе.





Лариса Долина — Лариса Кудельман





Еврейская фамилия Ларисе не нравилась. Более благозвучная была у матери, поэтому певица и взяла её в качестве сценического имени.





Мигель — Сергей Мигельевич Шестепёров





У Сергея яркое имя в честь его отца — кубинца по национальности. Надо заметить, колоритная внешность танцора и хореографа вполне сочетается со взятым именем Мигель.





Ксения Бородина — Ксения Амоева





Ведущая «Дома-2» носила фамилию Амоева до 18 лет, её дал отец. Но потом он бросил семью. Обида взыграла в душе Ксении — она взяла имя своей матери и стала известна именно с таким.





Сосо Павлиашвили — Иосиф Павлиашвили





Уменьшительно-ласкательная форма имени Иосиф показалась Павлиашвили более приемлемой для сцены. Под таким именем мы его знаем.





Ева Польна — Елена Польная





Бывшая солистка группы «Гости из будущего» носила фамилию отца-поляка, но изменила ради звучности. Также заменила простое имя Лена на более запоминающееся Ева, после чего обрела колоссальную успешность.