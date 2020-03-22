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Не Миша Галустян: настоящие имена российских звёзд

Михаил Галустян

Имена звёзд кажутся красивыми, звучными. Но не каждая знаменитость от рождения именуется, как мы их запомнили. Одни придумали псевдонимы, другие — трансформировали родные имена. Подробнее — в материале MedikForum.ru.

Стас Пьеха — Станислав Герулис

Стас Пьеха

Стас носил фамилию отца до семи лет. Его родителем был литовский певец, композитор Пятрас Герулис. Когда встал вопрос о построении собственной карьеры на музыкальном поприще, звезда решил взять фамилию известной бабушки.

Михаил Галустян — Ншан Галустян

При рождении будущий комик получил имя в честь деда по отцовской линии. Только позднее сменил его на более привычное для русского слуха, каким мы и знаем эту российскую звезду.

Пелагея — Полина Смирнова

Пелагея

Родители хотели дать девочке звучное и красивое имя. Полиной певица стала по ошибке невнимательности работника загса. Когда Пелагея получала паспорт, она решила сменить имя. А также девичью фамилию — стала Хановой, как мама.

Жасмин — Сара Манахимова

Мало кто знает, что настоящее имя Жасмин, девушки с восточной внешностью, на самом деле Сара. Фамилия ей досталась от папы.

Борис Акунин — Григорий Чхартишвили

Борис Акунин

Грузин по национальности взял псевдоним, опираясь на японское нарушение. Акунин с японского переводится как «выдающаяся личность, стоящая на стороне зла».

Зара — Зарифа Мгоян

Настоящее имя российской звезды было сокращено, так получился сценический псевдоним. У Зары, к слову, армянские корни.

Александр Панкратов-Чёрный — Александр Гузев

Александр Панкратов-Черный

Актёр дважды менял фамилию. Сначала стал из Гузева Панкратовым, а потом добавил приставку Чёрный, чтобы его не путали с таким же Александром Панкратовым, учившимся с ним на одном курсе.

Лариса Долина — Лариса Кудельман

Еврейская фамилия Ларисе не нравилась. Более благозвучная была у матери, поэтому певица и взяла её в качестве сценического имени.

Мигель — Сергей Мигельевич Шестепёров

Мигель

У Сергея яркое имя в честь его отца — кубинца по национальности. Надо заметить, колоритная внешность танцора и хореографа вполне сочетается со взятым именем Мигель.

Ксения Бородина — Ксения Амоева

Ведущая «Дома-2» носила фамилию Амоева до 18 лет, её дал отец. Но потом он бросил семью. Обида взыграла в душе Ксении — она взяла имя своей матери и стала известна именно с таким.

Сосо Павлиашвили — Иосиф Павлиашвили

Уменьшительно-ласкательная форма имени Иосиф показалась Павлиашвили более приемлемой для сцены. Под таким именем мы его знаем.

Ева Польна — Елена Польная

Ева Польна

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» носила фамилию отца-поляка, но изменила ради звучности. Также заменила простое имя Лена на более запоминающееся Ева, после чего обрела колоссальную успешность.
Теги : звезды, звездная жизнь
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