Звёздные отцы: у кого из российских знаменитостей больше 5 детей





Мы привыкли, что многодетными бывают мамы, так как они чаще говорят о своих детях, посвящают им большую часть своего времени. Но это не всегда справедливо, ведь таких многодетных семей не было бы, если бы не папы. Кто из звёзд-мужчин воспитывает пять и больше детей, расскажем в материале.





Сергей Горобченко





У актёры театра и кино четыре сына и две дочери. Старшего ребенка ему родила первая супруга Александра Флоринская, остальные появились на свет во втором его браке с актрисой Полиной Невзоровой.





Евгений Цыганов





В 2005 году на свет появился первый ребенок Цыганова. И не последний. Ведь с каждым годом детей в звездной семье становилось все больше. Когда Ирина была беременна 7 ребенком, Евгений подал на развод и решил уйти к Юлии Снигирь, которая тоже родила ему ребенка. В итоге это многодетный отец — восемь детей.





Стас Михайлов





У отца Михайлова и его супруги Инны целых шесть детей — 2 общий, 4 от предыдущих браков обоих звезд. Многодетная семья часто появляется на светских мероприятиях, чем вызывает уважение и восторг.





Оскар Кучера





Телеведущий в этом году стал отцом в пятый раз. Самое интересное, что звезда считает свою многодетную семью главным достижением в жизни, причём вообще в жизни любого человека. Он считает, что без детей жизнь не имеет смысла.





Михаил Пореченков





Пять детей воспитывает многодетный отец Пореченков. Звезда кино и театра имеет двух детей от предыдущих отношений, троих — от законной жены Ольги. Мало того, Михаил уже успел стать дедушкой. Старший сын Владимир и его супруга родили недавно ребенка. Пореченков, как и Кучера, считает семью важной частью своей жизни, но не забывает и о карьере.