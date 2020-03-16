Отец Анджелины Джоли запасся туалетной бумагой
Оскароносный актер Джон Войт не избежал так называемого панического затоваривания. Вместе с сотнями тысяч соотечественников он тоже совершил набег на магазин.
81-летний актер Джон Войт, легенда Голливуда, обладатель "Оскара" и отец Анджелины Джоли, был замечен 14 марта в одном из супермаркетов города Шерман Окс в Калифорнии. Джон стоял в очереди к кассе с большим количеством рулонов туалетной бумаги. Это один из продуктов, относящихся к категории популярных у жертв так называемого панического затоваривания. В последние дни жители нескольких стран, включая США и Великобританию, опустошили полки магазинов, сметая оттуда туалетную бумагу, консервы, рис, муку, сахар и другие товары длительного хранения. Люди готовятся к возможному карантину в связи с коронавирусом.
Войт решил заявиться в магазин лично, а не пользоваться услугами службы доставки продуктов на дом. Возможно, это связано с тем, что услуги этих служб пока недоступны в связи с огромным количеством заказов или нехваткой товарных запасов. А может быть, Войт просто проезжал рядом с магазином и совершил эти покупки "на всякий случай". На фото видно, что пожилой мужчина находится в отличном настроении. Он не носит медицинскую маску или защитные перчатки.
Власти США призывают людей к так называемому самокарантину, и особенно это касается людей пожилых. Им рекомендуется несколько недель как можно реже выходить из дома. Утверждается, что подобного рода тактика, своевременно введенная на Тайване, помогла этому островному государству защититься от эпидемии, обрушившейся на соседний Китай, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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