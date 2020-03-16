Михаил Жаров умер из-за ошибки врачей Кремлевской больницы
Сложно себе представить, чтобы пациент Кремлевской больницы мог умереть из-за такой вопиющей врачебной ошибки и небрежности. Но именно это и произошло с народным артистом СССР Михаилом Жаровым.
Жаров был любимцем нескольких поколений советских кинозрителей и любителей театра. Он прославился еще по роли Жигана в первом советском звуковом кинофильме "Путевка в жизнь", за которым следовала одна удачная работа за другой. В 1960-е Жаров стал особенно любим страной, когда на экраны вышла вначале "Старшая сестра" с Татьяной Дорониной, где Михаил Иванович сыграл одну из главных ролей, а потом и фильм "Деревенский детектив". Роль участкового инспектора Анискина принесла Михаилу Ивановичу новую волну зрительской любви, а также обожание со стороны руководства МДВ СССР - Жаров стал приглашаться на все ведомственные концерты, как образцовый "милиционер", а про Анискина сняли еще два фильма и один телеспектакль.
Зимой 1981 года здоровье 82-летнего артиста ухудшилось, шалило сердце. Михаила Ивановича положили в знаменитую Кремлевку - больницу при Управлении делами ЦК КПСС, расположенную в Кунцево. Здесь лечились первые люди страны, включая партийное руководство. Врачи отбирались сюда буквально вручную с учетом огромного числа характеристик. Считалось, что именно здесь лучшее в Союзе медицинское оборудование, лучшая диагностика и лечение.
Тем удивительней судьба Михаила Жарова. Он получал симптоматическое лечение своей основной болезни, когда начал жаловаться на резкие боли в животе. Наверное, любого другого гражданина СССР при этих жалобах проверили бы на аппендицит, но у Михаила Ивановича этих проверок не было, ему просто кололи обезболивающие. В результате, случилось самое страшное - отросток лопнул, гной разлился по брюшному пространству и спровоцировал гнойный перитонит. Даже у молодых пациентов с таким диагнозом шансы невелики. Давно разменявший девятый десяток Жаров был обречен. Он умер 15 декабря и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Остается только поражаться тому, как врачи лучшей в стране клиники могли проспать банальнейший аппендицит. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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