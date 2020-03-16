50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом
Дженнифер Лопес через несколько месяцев исполнится 51 год, однако поклонникам сложно в это поверить – звезда Голливуда как будто осталась в 30-летнем возрасте.
Джей Ло в очередной раз восхитила фанатов, опубликовав в Instagram кадр из новой фотосессии, где она позирует в стильном боди. 51-летняя певица и актриса похвасталась своими длинными стройными ногами, тонкой талией и просто роскошным телом.
Звезда не раз признавалась, что залог ее красивой фигуры – спортивные тренировки, правильное питание и танцы.
Всего за сутки фотография Джей Ло собрала почти три миллиона «лайков» и огромное количество комплиментов, как от «звездных» коллег, так и от обычных людей. Многие отметили, что Лопес мотивирует их ходить в спортзал.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 60-летняя российская телеведущая Лариса Вербицкая решила укреплять иммунитет в спортзале, не обнаружив защитные маски в аптеке.
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