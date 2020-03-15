60-летняя Лариса Вербицкая рассказала, как она укрепляет иммунитет

«Наивная! Зашла в аптеку купить маски. Ответ- масок НЕТ и не было, не привозят. Противовирусный спрей тоже отсутствует, было три флакона, давно продали. Вот и пошла укреплять иммунитет в фитнес клуб», - рассказала она.

«Какая красавица! Какая фигурка!», «Очень хорошо выглядите, Лариса», «Шикарно выглядите», «В отличной форме», «Девушка без возраста», «Прелесть», «Лариса, смотреть на вас одно удовольствие. А уж когда увидела вас в живую, была потрясена. Вы настоящая, искренняя и такая потрясающая. И как же классно вы смотритесь в фитнес-клубе», - отметили подписчики в комментариях.