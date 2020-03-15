60-летняя Лариса Вербицкая рассказала, как она укрепляет иммунитет
Тема коронавируса не оставляет не равнодушным никого, ведь никто от него не защищен, даже звезды. Так, 60-летняя телеведущая Лариса Вербицкая также старается вести профилактику против COVID-19.
Не найдя в аптеках масок и противовирусных спреев, звезда телеэкранов отправилась укреплять иммунитет в спортзал. Об этом Вербицкая рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
«Наивная! Зашла в аптеку купить маски. Ответ- масок НЕТ и не было, не привозят. Противовирусный спрей тоже отсутствует, было три флакона, давно продали. Вот и пошла укреплять иммунитет в фитнес клуб», - рассказала она.
Поклонники порекомендовали Ларисе Викторовне не переживать из-за вируса, а также осыпали ее комплиментами за то, в какой идеальной форме она себя держит.
«Какая красавица! Какая фигурка!», «Очень хорошо выглядите, Лариса», «Шикарно выглядите», «В отличной форме», «Девушка без возраста», «Прелесть», «Лариса, смотреть на вас одно удовольствие. А уж когда увидела вас в живую, была потрясена. Вы настоящая, искренняя и такая потрясающая. И как же классно вы смотритесь в фитнес-клубе», - отметили подписчики в комментариях.
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