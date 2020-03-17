Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со страшной болезнью. Она по-прежнему находится в клинике на Рублево-Успенском шоссе, где проходит лечение.





Стало известно, что Петр Чернышев все время находится рядом с супругой. Он буквально переехал в клинику и даже ночует там, уезжает только на работу и в магазин.





Мама артистки приезжает к дочери каждый день и уходит из клиники только вечером. Родные ни на минуту не оставляют Заворотнюк одну, сообщает издание «7дней».





Напомним, о болезни актрисы стало известно осенью 2018 года. Сначала ее родственники не комментировали сообщения в СМИ о состоянии Заворотнюк. Однако позже они подтвердили, что артистка борется с тяжелым недугом, однако диагноз не назвали. В прессе сообщалось,что Заворотнюк страдает от рака мозга.