Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу

Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со страшной болезнью. Она по-прежнему находится в клинике на Рублево-Успенском шоссе, где проходит лечение. 


Стало известно, что Петр Чернышев все время находится рядом с супругой. Он буквально переехал в клинику и даже ночует там, уезжает только на работу и в магазин. 


Мама артистки приезжает к дочери каждый день и уходит из клиники только вечером. Родные ни на минуту не оставляют Заворотнюк одну, сообщает издание «7дней».


Напомним, о болезни актрисы стало известно осенью 2018 года. Сначала ее родственники не комментировали сообщения в СМИ о состоянии Заворотнюк. Однако позже они подтвердили, что артистка борется с тяжелым недугом, однако диагноз не назвали. В прессе сообщалось,что Заворотнюк страдает от рака мозга.

Теги : Анастасия Заворотнюк, муж, клиника
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые из Чикагского университета: смузи не помогут вывести токсины из организма
Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу
Доктор Комаровский о COVID-19: серьезных последствий коронавирус не вызывает