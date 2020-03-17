Менделеев и другие знаменитые жертвы гриппа
До сих пор мы считаем грипп чепуховой болезнью, особенно на фоне пандемии коронавируса. Но многие великие люди стали жертвой коварной инфлюэнцы.
И сегодня ежегодно грипп убивает по 650 тысяч человек, несмотря на наличие современных антивирусных препаратов и вакцин. При этом страны не закрывают границы зимой в пик эпидемии и не пытаются защитить своих граждан от заражений. Грипп хорошо изучен медициной, он не считается таинственной и страшной болезнью, а порой люди относятся к нему легкомысленно. Они делают это зря, если учесть, как много гениев умерло именно от гриппа.
Величайший химик в истории Дмитрий Менделеев, создавший периодическую систему химических элементов, умер от осложнений гриппа 20 января 1907 года. Ему было 73, организм пожилого мужчины не справился с тяжелой инфекцией. В январе 1988 в разгар эпидемии гриппа от осложнений умер 75-летний английский актер Тревор Говард, которого включали в рейтинг величайших звезд кино, так и не получивших "Оскара". 2 февраля 1970 года не стало лауреата Нобелевской премии, математика, логика, философа Бертрана Рассела, совершившего "революцию против идеализма" в Великобритании. Грипп оборвал в 1918 году на самом взлете жизнь одного из блистательных французских поэтов Гийома Аполлинера. В 1936 году от инфлюэнцы умер американский актер Генри Вольтхолл.
Жизнь одной из величайших женщин-ученых Софьи Ковалевской тоже оборвал грипп. В апреле 1891 года в Лондоне от гриппа умерла российская дворянка, одна из наиболее значительных женщин-философов в истории Елена Блаватская. Ей было всего 59. Наконец, именно грипп стал роковой болезнью для двукратного олимпийского чемпиона, советского штангиста Леонида Жаботинского, умершего в 77 лет. Он заразился гриппом в больнице, где лечился по поводу перелома ноги. Вирус стал причиной развития рокового тромбоза кишечника. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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