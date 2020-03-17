Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф рассказал, как чуть не стал алкоголиком

Исполнитель роли Гарри Поттера в одноименном фильме Дэниэл Рэдклифф признался, что был на грани из-за страха превратиться в забытого актера одной роли и чуть не стал алкоголиком.





Он рассказал, что часто сидел и выпивал в баре, где на него обращали внимание посетители, которые выкрикивали: «О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!». Кроме того, актер считал, что у людей к нему был «немного издевательский интерес». Из-за этого он начал пить еще больше и продолжал делать это на протяжении нескольких лет.





Дэниэл Рэдклифф сказал, что справиться с пристрастием к спиртным напиткам ему помогла семья и близкие друзья. Бросить пить ему удалось в 2010 году – с тех пор актер снялся еще в двух десятках картин и продолжает успешную карьеру, сообщает издание The Independent.