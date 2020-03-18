Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок в программе Первого канала

Певица Ольга Зарубина на съемках программы «На самом деле» на Первом канале узнала, что ее молодой возлюбленный оказывает знаки внимания ее дочери Кире.

«Кира очень испугалась, когда я грохнулась в обморок. Слава Богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни. Давление низкое было два дня. Я переживала. Хотя понимала, что правильно сделала, что пошла на программу», - рассказала певица.

Едва покинув студию, артистка неожиданно упала в обморок. Врачи позже объяснили, что Зарубинапотеряла сознание из-за стресса.





Сейчас Зарубина уже вернулась к привычной жизни. Более того, после передачи и озвученной там информации их отношения с Кирой стали более крепкими, передает «Собеседник».