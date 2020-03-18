Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок в программе Первого канала
Певица Ольга Зарубина на съемках программы «На самом деле» на Первом канале узнала, что ее молодой возлюбленный оказывает знаки внимания ее дочери Кире.
Едва покинув студию, артистка неожиданно упала в обморок. Врачи позже объяснили, что Зарубина
потеряла сознание из-за стресса.
«Кира очень испугалась, когда я грохнулась в обморок. Слава Богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни. Давление низкое было два дня. Я переживала. Хотя понимала, что правильно сделала, что пошла на программу», - рассказала певица.
Сейчас Зарубина уже вернулась к привычной жизни. Более того, после передачи и озвученной там информации их отношения с Кирой стали более крепкими, передает «Собеседник».
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