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7 впечатляющих поступков знаменитостей

Джерард Батлер

Известные личности уже и без того впечатляют зрителей и слушателей своими талантами. А поступки, о которых пойдёт речь в статье MedikForum.ru, поразит вас ещё больше.

Джордж Клуни подарил 14 друзьям по миллиону


Джордж Клуни

Целый миллион долларов достался в подарок 14 близким друзьям Джорджа Клуни. В черных чемоданчиках, которые актёр им вручил во время ужина. Друзья знаменитости были ошарашены таким гифтом, ведь часть из них достаточно обеспечены. За исключением одного, кто работает в аэропорту и ездил на тот момент на велосипеде. Таким презентом Клуни хотел отблагодарить верных товарищей за то, что они были рядом и помогали стать ему тем, кем он стал. Кстати, знаменитость заранее оплатил налоги на подарки, чтобы каждому другу достался ни много ни мало миллион долларов.

Майли Сайрус взяла в сопровождающие на церемонию бездомного


Майли Сайрус

На церемонию награждения MTV Video Music Awards Майли Сайрус пришла с бездомным. Это было в 2014 году. Спутником знаменитости стал мужчина по имени Джесси Хелт. Так звезда хотела привлечь внимание общества к проблеме бездомных. После вечеринки певица оплатила поездку до родных Хелта, чтобы он смог начать жизнь заново.

Хью Джекман поддержал мальчика с редким заболеванием


Хью Джекман

Девятилетний Кваден Яррак оказался затравленным в школе из-за врождённого заболевания — ахондроплазии. Мальчик даже хотел покинуть этот мир. Отчаявшись, мама ребёнка выложила видео, в котором он плакал и просил нож, чтобы покончить с собой. Хью Джекман увидел запись и призвал быть добрее, избавить мир от буллинга.

Джонни Депп поддержал больницу внушительной суммой


Джонни Депп

Дочь Деппа Лили-Роуз попала в больницу с отравлением в 2007-м. 9 дней госпитализации — девочка пошла на поправку. В благодарность за спасением дочери знаменитость перевёл на счёт больницы 1,3 миллиона долларов. Кроме того, пришёл в медучреждение и четыре часа развлекал детей в костюме Джека Воробья.

Натали Портман могла бы стать учёной


Натали Портман

Талантливая актриса могла бы и не стать известной на весь мир в таком амплуа. Она училась в Гарварде, где изучала нейропсихологию и психологию, опубликовала две научные работы. Также знаменитость владеет ивритом, говорит на японском, французском, немецком, арабском языках.

Джерард Батлер спас тонущего ребёнка


Джерард Батлер

На пикнике со своей мамой в 1997 году Батлер заметил, что 14-летний подросток тонет. Он тут же нырнул за ребёнком. Несмотря на полученную рану, знаменитость смог выбраться на берег вместе с утопающим. За поступок звезду наградили грамотой Королевской общественной организации Шотландии.
Патрик Демпси спас попавшего в аварию подростка

Машина с ребенком внутри перевернулась трижды во время ДТП. Патрик заметил, что внутри находится подросток. Открыв дверь ломом, актёр вытащил пострадавшего и положил в безопасное место. Во многом ему помогли тренинги по первой помощи на съёмках «Анатомии страсти».

Хелен Миррен «обманула» умирающего мальчика


Хелен Миррен

10-летний Оливер Бертон, умирающий от рака, хотел посетить Букингемский дворец, чтобы выпить чай с королевой. Плотный график Елизаветы II не позволял осуществить заветную мечту тяжелобольного мальчика. О ней узнала Хелен Миррен. Она пригласила Оливера и его семью в театр на пьесу «Королева», позвала мальчика за кулисы. Малыш выпил чай с Хелен, не подозревая, что перед ним на самом деле не королева. Обман ли это? С одной стороны да, с другой — помогло осуществить последнее желание героя этой истории.
Теги : звезды, звездная жизнь
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