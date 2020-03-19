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Они покорили Голливуд: кто из русских актёров и актрис снимался в зарубежном кино

Светлана Ходченкова

Лучшие режиссёры, лучшие фильмы, лучшая красная дорожка — всё это про Голливуд. Попасть туда мечтают все, оказываются — избранные. В том числе русские актёры и актрисы. Сегодня MedikForum.ru расскажет именно о таких звёздах.

Данила Козловский

Данила Козловский

Козловский в последнее время не появляется в качестве актёра в фильмах, в основном занимается режиссурой и продюсированием. Однажды на пике своей карьеры актёр поехал в Голливуд. Ему удалось покорить его! Попав в популярные зарубежные проекты, Козловский стал весьма популярен. Так, Данила снимался в фантастическом боевике «Академия вампиров», рекламе парфюма Chanel.

Константин Хабенский

Константин Хабенский

Тимур Бемамбетов помог талантливому актёру оказаться в Голливуде. Благодаря режиссёру Хабенский имеет опыт съёмок в Голливуде. Например, он снимался в фильмах «Особо опасен», «Война миров Z». Даже то, что актёр быстро погиб в первом фильме, не отменяет тот факт, что Константин снимался с мировыми звёздами - Анджелиной Джоли и Джеймсом МакЭвоем.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Куриленко является воплощением американской мечты. Девочка выросла в маленьком провициальном городе, переехала в столицу России, а затем покорила Голливуд. На её счету немало фильмов, снятых за рубежом. Ведь именно там актриса живёт уже много лет.

Владимир Машков

Владимир Машков

Талантливый актёр родом из Сибири смог пробиться в голливудские фильмы. В начале 2000-х Машков снимался сразу в нескольких кино: «15 минут славы» с Робертом Де Ниро, «Американская рапсодия» со Скарлетт Йоханссон», сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер. А позднее поработал с Томом Крузом в кинокартине «Миссия невыполнима 4», где исполнил роль сотрудника спецслужб.

Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

Русский актёр тоже смог покорить Голливуд. Бесконечные пробы наконец увенчались успехом — ему удалось сняться в сериале «Игра престолов». Эпизодическая роль — но огромный успех в мировом проекте, полюбившимся миллионам зрителем по всей планете.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Как обойтись в подборке без этой красотки с модельной внешностью. Первым англоязычным фильмом актрисы стал триллер «Шпион, выйди вон!», а затем актриса снялась в кино «Люди Икс», где блестяще перевоплотилась в образ женщины-гадюки. Мы верим — у Ходченковой действительно светлое будущее в киноиндустрии, в том числе и Голливуда.
Теги : Голливуд, звезды, звездная жизнь
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Они покорили Голливуд: кто из русских актёров и актрис снимался в зарубежном кино
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