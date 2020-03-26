Звёзды-миллионеры, которые живут не по средствам
Жизнь звезды кажется роскошной: особняки, рестораны, дорогие наряды, машины. Определенные знаменитости действительно так живут. Другие предпочитают более скромную жизнь. Кто из звёзд-миллионеров живёт не по средствам, расскажем в материале.
Тайра Бэнкс
Основательница легендарного шоу «Топ-модель по-американски» имеет солидный счёт в банке. Средств у неё миллионы, но она предпочитает вести скромную жизнь.
«Я часто спрашиваю своего бухгалтера, можно ли мне купить такую-то вещь, и слышу смех в ответ. Да, я экономна и всегда такой была», — рассказывала однажды Тайра.
Она может питаться фастфудом ради экономии, использует бумажные блокноты вместо планшетов, мыло и шампуни забирает из отелей.
Адель
Певица живёт явно не по средствам. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса за музыкальные успехи, имеет много денег, постоянно выступает с концертами. Но в ни дорогих нарядов в гардеробе, ни яхт, ни дорогущих машин в собственности не имеет. Звезде-миллионерше в радость воспитывать сына, записывать песни и жить как вздумается, а не как ожидают окружающие.
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Пара звёзд-миллионеров помнят о том, как жили до всемирной славы. Скромная жизнь заставляет вести такой же образ и сейчас, когда у супругов имеется всё для возможностей. Бережливое отношение к деньгам осталось у них до сих пор.
Кристен Белл и Дэкс Шепард
Знаменитости предпочитают жить не по средствам. При 18-миллионном состоянии они предпочитают быть скромнее в тратах. На свадьбу потратили всего-то 140 долларов. Что говорить о других важных событиях и покупках?
«Мы с мужем — экономные деревенские ребята и ничуть не стыдимся этого!» — признавалась Кристен.
Тоби Магуайр
Исполнитель роли Человека-паука сколотил неплохое состояние. Звезда-миллионер вырос в небогатой семье, продолжает жить в скромном поместье с родственниками, вкладывая капитал в различные акции.
«Я не хотел бы растратить все деньги еще в молодости, а в старости выпрашивать у продюсеров хоть какие-то роли. Лучше я подзаработаю сейчас, и тогда на жизнь хватит и мне, и моим детям», — рассказывал актер.
Рене Зеллвегер
Рене родилась в семье, где не было лишних денег. Небогатое детство, подработка официанткой в юности — это сказалось на отношении к денежным средствам. Зеллвегер не носит дизайнерскую одежду, пользуется акциями и скидками, а дома экономит электроэнергию. Хотя солидные суммы жертвует на благотворительность.
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