19-03-2020 20:33 - Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса19-03-2020 20:15 - Врачи назвали общую черту жертв коронавируса19-03-2020 18:49 - В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе19-03-2020 18:48 - Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля19-03-2020 17:37 - Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями19-03-2020 17:26 - В Россию привезли еще 52 случая коронавируса19-03-2020 17:08 - Мы все обречены переболеть коронавирусом19-03-2020 15:47 - Доктор Мясников сообщил, когда закончится пандемия коронавируса в России19-03-2020 15:08 - В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей19-03-2020 14:47 - Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением19-03-2020 14:44 - Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных19-03-2020 14:40 - Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса19-03-2020 14:34 - Откровенно о коронавирусе: что пишут врачи в соцсетях19-03-2020 14:18 - Врачи рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии19-03-2020 14:13 - Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность

Елена Темникова по рекомендации врачей ввела в щеки жир с живота

темникова

Певица Елена Темникова сообщила о том, что прошла терапию с применением стволовых клеток для того, чтобы избавиться от последствий кожных высыпаний, от которых она страдала долгое время. Об этом она рассказала в YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой.


«Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть», - сказала артистка.


Темникова отметила, что это была единственная серьезная процедура, на которую она пошла ради красоты. Она любит себя такой, какая есть. 


По мнению ученых, подобные процедуры небезопасны. В Соединенных Штатах этот революционный способ возвращения молодости нелегален.

Теги : Елена Темникова, красота, процедура
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Елена Темникова по рекомендации врачей ввела в щеки жир с живота
Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса
Врачи назвали общую черту жертв коронавируса