Елена Темникова по рекомендации врачей ввела в щеки жир с живота

Певица Елена Темникова сообщила о том, что прошла терапию с применением стволовых клеток для того, чтобы избавиться от последствий кожных высыпаний, от которых она страдала долгое время. Об этом она рассказала в YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой.





«Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть», - сказала артистка.





Темникова отметила, что это была единственная серьезная процедура, на которую она пошла ради красоты. Она любит себя такой, какая есть.





По мнению ученых, подобные процедуры небезопасны. В Соединенных Штатах этот революционный способ возвращения молодости нелегален.