«У меня все получилось естественно»: Мария Миронова откровенно рассказала о родах в 46 лет

«У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно», - сказала она.

Мария Миронова родила второго ребенка 30 сентября 2019 года. Последние месяцы беременности и роды проходили в Греции. Уже через пять месяцев после рождения малыша артистка вернулась к работе и решила рассказать о позднем материнстве.Что касается слухов о суррогатном материнстве, то их могут опровергнуть хотя бы те люди, которые работали вместе с Мироновой на съемках сериала «В шаге от рая», когда актриса уже была в положении. Домыслы прессы о суррогатной маме Мария назвала «полным абсурдом». А на процедуру ЭКО артистка просто не решилась.Именно в Греции Миронова нашла доктора, который поддержал ее в отличие от российских врачей, запугавших актрису историями про старородящих женщин, пишет газета «Комсомольская правда»,