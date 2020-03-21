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«У меня все получилось естественно»: Мария Миронова откровенно рассказала о родах в 46 лет

Мария Миронова

46-летняя актриса Мария Миронова осенью прошлого года стала мамой во второй раз. Сначала многие подозревали, что известная актриса прибегла к услугам суррогатной матери или процедуре ЭКО. Теперь артистка решила откровенно рассказать о беременности.

Мария Миронова родила второго ребенка 30 сентября 2019 года. Последние месяцы беременности и роды проходили в Греции. Уже через пять месяцев после рождения малыша артистка вернулась к работе и решила рассказать о позднем материнстве.

Что касается слухов о суррогатном материнстве, то их могут опровергнуть хотя бы те люди, которые работали вместе с Мироновой на съемках сериала «В шаге от рая», когда актриса уже была в положении. Домыслы прессы о суррогатной маме Мария назвала «полным абсурдом». А на процедуру ЭКО артистка просто не решилась.

«У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно», - сказала она.


Именно в Греции Миронова нашла доктора, который поддержал ее в отличие от российских врачей, запугавших актрису историями про старородящих женщин, пишет газета «Комсомольская правда»,
Теги : Мария Миронова, роды, беременность, звезды
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