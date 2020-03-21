«Привыкаем к новому режиму»: Кристина Орбакайте поделилась домашним фото без макияжа

«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», - подписала новый снимок в Instagram 48-летняя артистка.

«Красавица», «Без косметики даже лучше», «Вам так идет без макияжа! Красавица», «Кристина, какая вы классная», «Я вас не узнала, Кристина. Вы такая домашняя на этом фото», - отметили поклонники.