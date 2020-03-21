«Привыкаем к новому режиму»: Кристина Орбакайте поделилась домашним фото без макияжа
Из-за ситуации с коронавирусом многие знаменитости решили уйти на домашний карантин. Не стала исключением и Кристина Орбакайте. 48-летняя певица поделилась снимком без макияжа из дома.
Несколько недель назад Кристина Орбакайте прилетела в Россию из США. В связи с этим певица решила уйти на карантин, чтобы не рисковать.
«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», - подписала новый снимок в Instagram 48-летняя артистка.
Также Орбакайте поделилась фотографией, на которой она запечатлена в домашней атмосфере без макияжа.
Подписчики певицы рассказали ей о том, как они проводят эти дни, а также осыпали комплиментами дочь Аллы Пугачевой за ее натуральную красоту.
«Красавица», «Без косметики даже лучше», «Вам так идет без макияжа! Красавица», «Кристина, какая вы классная», «Я вас не узнала, Кристина. Вы такая домашняя на этом фото», - отметили поклонники.
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