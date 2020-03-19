50-летняя Лада Дэнс похвасталась отличной физической формой в Сети

«Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась. Сейчас я и сама могу выполнить несколько несмотря на то, что уже хожу в тейпах и с сорванной спиной. Взяла и воплотила!», - подписала эффектные снимки артистка.

«Огонь», «Лада, вы нас все больше удивляете! Безупречная красота!», «Неожиданно и смело!», «Кому-то возраст не помеха», «Даже не думал, что Вы так можете, как на втором фото», «Фигура у вас отличная и сексуальное тело! Восхищаюсь...», - отметили подписчики в комментариях.