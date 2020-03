50-летняя Лада Дэнс похвасталась отличной физической формой в Сети

View this post on Instagram

? Как вам такая подготовка к клипу? ? Задание от режиссёра подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале ? ? Мечтала заняться танцами на пилоне и сейчас волей судьбы я приступила к занятиям. И это потрясающие эмоции и новые впечатления ?? ? Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась) ? Сейчас я и сама могу выполнить несколько ?? несмотря на то, что уже хожу в тейпах и с сорванной спиной. Взяла и воплотила! ? Можете себе представить, что будет за клип? Это будет бомба! ? ?