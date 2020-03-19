50-летняя Лада Дэнс похвасталась отличной физической формой в Сети
Пик популярности Лады Дэнс пришелся на девяностые годы, однако певица по-прежнему продолжает выступать, снимать клипы и записывать песни. Так, для подготовки к съемкам нового видео 50-летней артистке даже пришлось разучивать элементы на пилоне (шесте).
На своей странице в соцсети Instagram Лада Дэнс поделилась новыми фотографиями с занятий на пилоне. 50-летняя певица объяснила, что таким образом она готовится к съемкам нового клипа.
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? Как вам такая подготовка к клипу? ? Задание от режиссёра подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале ? ? Мечтала заняться танцами на пилоне и сейчас волей судьбы я приступила к занятиям. И это потрясающие эмоции и новые впечатления ?? ? Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась) ? Сейчас я и сама могу выполнить несколько ?? несмотря на то, что уже хожу в тейпах и с сорванной спиной. Взяла и воплотила! ? Можете себе представить, что будет за клип? Это будет бомба! ? ?
«Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась. Сейчас я и сама могу выполнить несколько несмотря на то, что уже хожу в тейпах и с сорванной спиной. Взяла и воплотила!», - подписала эффектные снимки артистка.
«Звездные» коллеги и поклонники не смогли пройти мимо новых снимков, не осыпав Ладу Дэнс комплиментами. Они отметили, что 50-летняя певица демонстрирует просто потрясающую физическую форму и женственную фигуру.
«Огонь», «Лада, вы нас все больше удивляете! Безупречная красота!», «Неожиданно и смело!», «Кому-то возраст не помеха», «Даже не думал, что Вы так можете, как на втором фото», «Фигура у вас отличная и сексуальное тело! Восхищаюсь...», - отметили подписчики в комментариях.
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