Лолита опубликовала видео из кабинета пластического хирурга

Певица Лолита Милявская опубликовала на своей странице в соцсети видео из кабинета пластического хирурга Андрея Искорнева. На кадрах в Instagram артистка показала грудные импланты разных размеров.

«С моим другом и потрясающим пластическим хирургом скучно никогда не бывает. Моя Лера любимая, «обломала» многим желание увеличивать грудь. А Андрей никогда и против не был. Он лицами занимается», — написала Лолита, объяснив, тем самым, цель визита к хирургу.





Напомним, Лолита сейчас разводится со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Но у нее уже появился новый возлюбленный, видимо, певица решила стать еще моложе перед новой свадьбой.