Екатерину Савинову погубило парное молоко
История болезни и смерти одной из самых ярких советских киноактрис и певиц Екатерины Савиновой вызывает порой неоднозначную реакцию. Многие россияне не хотят в это верить, считая парное молоко чуть ли не самым полезным продуктом на свете.
Детство многих наших мам и пап, бабушек и дедушек проходило в деревнях. А самым распространенным напитком там является молоко, взятое сразу после дойки. Его и называют парным (в науке – сырым). В России и других странах мира уже много десятилетий сырое молоко подвергают пастеризации, то есть кипячению и мгновенному охлаждению. Так уничтожаются имеющиеся в напитке микробы. Поэтому парное молоко опасно для здоровья человека, хотя это не значит, что у всех употребляющих непременно появятся какие-то болезни.
Но история Екатерины Савиновой может быть иллюстрацией такого невезения. Звезда фильма "Приходите завтра" во время съемок в Крыму полакомилась парным молоком, что стало причиной развития бруцеллеза. Это бактериальная инфекция, передаваемая от животных человеку. Болезнь может поражать самые разные органы, а в случае с Савиновой произошло пересечение гематоэнцефалического барьера, и главный удар принял на себя мозг.
Увы, советские врачи несколько лет не могли понять, что происходит с Екатериной, у нее выявили шизофрению. Но психические симптомы объяснялись бруцеллезом. Когда диагноз подтвердили, сделать уже было ничего нельзя. Мозг сильно пострадал, актрисе назначили симптоматическое лечение. На фоне прогрессирования параноидальных симптомов и невозможности общаться с сыном Екатерина Савинова приняла решение добровольно уйти из жизни, бросившись под поезд в родном Новосибирске. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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