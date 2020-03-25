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Барбара Брыльска больна раком

брыльска

СМИ узнали о том, что несколько лет назад у актрисы Барбары Брыльски диагностировали онкологию. На вопрос журналистов 78-летняя артистка ответила, что находится под наблюдением врачей.


Артистка верит, что сможет победить тяжелую болезнь, но на это нужно время. Другие подробности своего состояния она не стала раскрывать.


Барбара Брыльска редко появляется на публике и дает интервью. Она живет с семьей в Варшаве, где о ней заботится сын Людвиг со своей супругой, сообщает «Стархит».

Теги : Барбара Брыльска, рак, СМИ
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Барбара Брыльска больна раком
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