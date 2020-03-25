Ольга Зуева опубликовала фото с подросшей дочерью от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева на своей странице в соцсети показала фото своей дочери от Данилы Козловского. Кадр, на котором запечатлена молодая мама с малышкой и одним из домашних любимцев, она сопроводила подписью «Материнство».





Поклонники знаменитости в Instagram оставили под фото множество комплиментов и пожелали счастья ее семье.





Пока что пара не сообщила, как назвала дочь. Также звездные родители держат в секрете и подробности появления малышки на свет. На данный момент известно только, что она родилась в конце февраля в Соединенных Штатах. Там же сейчас молодая семья проживает по причине того, что границы временно закрыты, а авиасообщение приостановлено из-за пандемии коронавируса.