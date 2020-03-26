45-летняя Виктория Бекхэм решила отказаться от макияжа на карантине
Певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм вместе с семьей решила самоизолироваться. На время карантина британская знаменитость захотела отдохнуть от макияжа.
На своей странице в соцсети Instagram 45-летняя супруга футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала честное селфи, на котором она запечатлена без косметики на лице. Компанию на фото ей составила ее собака.
В подписи к снимку Виктория отметила, как важно дарить животным любовь в этот непростой период.
Поклонники оценили фотографию 45-летней Бекхэм без макияжа, а также отметили ее естественную красоту без косметики.
«До сих пор такая молодая и красивая даже без макияжа», «Девочка-подросток», «Ваша кожа выглядит потрясающе», «Замечательное естественное фото», «Натуральная красота», - восхитились фанаты в комментариях.
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