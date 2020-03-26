45-летняя Виктория Бекхэм решила отказаться от макияжа на карантине

«До сих пор такая молодая и красивая даже без макияжа», «Девочка-подросток», «Ваша кожа выглядит потрясающе», «Замечательное естественное фото», «Натуральная красота», - восхитились фанаты в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram 45-летняя супруга футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала честное селфи, на котором она запечатлена без косметики на лице. Компанию на фото ей составила ее собака.В подписи к снимку Виктория отметила, как важно дарить животным любовь в этот непростой период.Поклонники оценили фотографию 45-летней Бекхэм без макияжа, а также отметили ее естественную красоту без косметики.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что 51-летняя супермодель Хелена Кристенсен продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.