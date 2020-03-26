51-летняя Хелена Кристенсен показала идеальную фигуру в купальнике

«Ты просто шикарна!», «Красотка, и купальник сидит идеально», «Хелен, таких, как ты, очень мало», «Ты очень красива», «Ты выглядишь молодо и потрясающе», «Вечно молодая», «Потрясающая фигура», - написали интернет-пользователи.

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, как и многие другие звезды, сейчас находится в самоизоляции. Впрочем, условия позволяют ей находиться рядом с природой.51-летняя Кристенсен решила порадовать поклонников в Instagram откровенной фотографией, сделанной возле горной реки. На снимке супермодель запечатлена в одном лишь купальнике. Кстати, купальник – ее собственного бренда. Его стоимость составляет около 450 долларов (примерно 35 тысяч рублей).Многие поклонники не смогли сдержать своего восхищения тем, как в 51 лет выглядит Кристенсен, и осыпали звезду комплиментами.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что 41-летняя Ани Лорак поразила Сеть эффектной растяжкой.