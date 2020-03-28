Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором обратилась к общественности и поклонникам.





Она пожаловалась на бесконечные телефонные звонки и сообщения со стороны людей, которые хотят первыми узнать о состоянии здоровья музыканта.





Певица попросила на время оставить их с супругом в покое, так как Игорь сейчас как никогда нуждается в отдыхе. Она намерена оградить его от любых волнений и переживаний. При этом Проскурякова отказалась давать какие-либо комментарии от лица Николаева до того, как им самим станет известен официальный диагноз.





«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — добавила артистка в Instagram.





Она выразила надежду на то, что журналисты и поклонники проявят такт и позволят ее семье сосредоточиться на здоровье и состоянии Николаева.

Напомним, что музыкант несколько дней назад попал в больницу в Коммунарке, где врачи диагностировали у него очаговую пневмонию и взяли тест на коронавирус.