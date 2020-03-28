Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором обратилась к общественности и поклонникам.
Она пожаловалась на бесконечные телефонные звонки и сообщения со стороны людей, которые хотят первыми узнать о состоянии здоровья музыканта.
Певица попросила на время оставить их с супругом в покое, так как Игорь сейчас как никогда нуждается в отдыхе. Она намерена оградить его от любых волнений и переживаний. При этом Проскурякова отказалась давать какие-либо комментарии от лица Николаева до того, как им самим станет известен официальный диагноз.
«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — добавила артистка в Instagram.
Она выразила надежду на то, что журналисты и поклонники проявят такт и позволят ее семье сосредоточиться на здоровье и состоянии Николаева.
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Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя! с @igor_nikolaev_music
Напомним, что музыкант несколько дней назад попал в больницу в Коммунарке, где врачи диагностировали у него очаговую пневмонию и взяли тест на коронавирус.
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