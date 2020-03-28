28-03-2020 18:22 - Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса28-03-2020 17:11 - Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?28-03-2020 16:43 - «У нее был только кашель». Стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом28-03-2020 16:30 - Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов28-03-2020 16:01 - Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности28-03-2020 15:26 - ВОЗ дала рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса28-03-2020 15:18 - Рекордная смертность: за сутки в Италии погибли от коронавируса почти 1000 человек, в Испании - 83228-03-2020 15:16 - Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом28-03-2020 15:03 - Доктор Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусе28-03-2020 14:46 - Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-1928-03-2020 13:55 - Карантин: закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек28-03-2020 13:05 - Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина28-03-2020 13:01 - На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса28-03-2020 12:49 - 4 средства, которые эффективно удаляют коронавирус с поверхностей28-03-2020 12:34 - Поможет ли промывание носа от коронавируса

Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности

николаев

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором обратилась к общественности и поклонникам.


Она пожаловалась на бесконечные телефонные звонки и сообщения со стороны людей, которые хотят первыми узнать о состоянии здоровья музыканта.


Певица попросила на время оставить их с супругом в покое, так как Игорь сейчас как никогда нуждается в отдыхе. Она намерена оградить его от любых волнений и переживаний. При этом Проскурякова отказалась давать какие-либо комментарии от лица Николаева до того, как им самим станет известен официальный диагноз.


«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — добавила артистка в Instagram.


Она выразила надежду на то, что журналисты и поклонники проявят такт и позволят ее семье сосредоточиться на здоровье и состоянии Николаева. 

View this post on Instagram

Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя! с @igor_nikolaev_music

A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on



Напомним, что музыкант несколько дней назад попал в больницу в Коммунарке, где врачи диагностировали у него очаговую пневмонию и взяли тест на коронавирус.
Теги : Игорь Николаев, супруга, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса
Новосибирская клиника отменила плановые консультации и госпитализации
Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?