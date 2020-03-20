Подростки, чувствующие свою важность, реже сталкиваются с издевательствами

«Механизмы противодействия, которые помогают подросткам преуспевать, несмотря на стресс и неудачи, важны для предотвращения межличностного насилия. Это важный вывод, поскольку в исследованиях издевательств обычно рассматриваются факторы риска, а не защитные», - рассказывает ведущий автор Виктория Баньярд, профессор и заместитель директора Центра по борьбе с насилием в отношении женщин и детей при Социальной школе Ратгерского университета.

Согласно исследованию, проведенному Ратгерским университетом, Университетом Небраски-Линкольна и Университетом Нью-Гэмпшира, подростки, наделенные полномочиями, чувствующие свою важность, реже сталкиваются с запугиванием, издевательствами и сексуальным насилием.Исследование также показало, что подростки, которые думают, что их друзья поддерживают профилактику насилия и здоровые отношения, с меньшей вероятностью плохо обращаются со своими сверстниками.Полученные данные свидетельствуют о том, что издевательства, домогательства и сексуальное насилие могут быть сокращены, когда подростки учатся справляться со стрессом, выстраивать общественные связи, взаимодействовать с людьми из разных слоев общества и чувствовать себя важным и способными строить позитивное будущее.