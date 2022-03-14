Россия возобновляет авиасообщение с Китаем
Резко прерванные из-за санкций полеты во множество западных стран будут плавно компенсироваться увеличением перелётов по другим направлениям. Одним из приоритетных для России остаётся азиатский регион.
С сегодняшнего дня количество перелетов в 16 государств мира, преимущественно в азиатском регионе, будет увеличено. К ним относятся Таиланд, Монголия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Иран, Ирак и некоторые другие страны. При этом полёты будут осуществляться теми самолетами авиакомпаний, которые не находятся в их распоряжении по договорам лизинга, реально относясь к иностранным владельцам. Существует немалый риск того, что эти самолёты могут быть арестованы.
Также Россия возобновляет очень давно прерванное из-за пандемии авиасообщения с Китаем и Индонезией. Уже с сегодняшнего дня возобновляются авиаперелёты из Москвы до Пекина, Гуанчжоу и Шанхая. Пока их будут выполнять с частотой по одному рейсу в неделю, однако следует учесть, что посетить Китай с туристическими целями по-прежнему невозможно. Для этого необходимо иметь специальное приглашение по гуманитарному или бизнес поводу, а после прилёта в Китай придется две недели пробыть на карантине.
Но вот китайские туристы вполне смогут посещать Россию. Отказ зарубежных платежных систем Visa и Mastercard работать в нашей стране не станет для этого помехой, поскольку китайцы никогда ими и не пользовались. В Китае самой распространённой платёжной системой является Unionpay, которая прекрасно работает на территории России и многих других стран мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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