В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море

В Крыму был установлен режим ЧС регионального масштаба из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море, который произошёл в результате столкновения двух танкеров в Керченском проливе.Необходимый указ подписал лидер республики Сергей Аксёнов.Документ на сайте правительства Крыма сообщает: «для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым вводится режим функционирования "чрезвычайная ситуация"».Объявлен режим чрезвычайной ситуации на территориях городского округа Керчь и Ленинского района Республики.Ранее руководитель МЧС России Александр Куренков сообщил о продолжающейся угрозе утечек мазута в Чёрное море.

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