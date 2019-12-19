В Нижегородской области подключили к высокоскоростному интернету около 80 фельдшерско-акушерских пунктов
Всего в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в 2019 году в регионе подключили к высокоскоростному интернету подключил 288 социально-значимых объектов.
К февралю 2021 года в Нижегородской области должны быть подключены к интернету с высокими скоростями 74 пожарные части, 321 фельдшерско-акушерский пункт, 13 фельдшерских пунктов и 413 школ.
Сегодня министерство информационных технологий и связи правительства Нижегородской области сообщило, что кроме 80 ФАПов интернет на высоких скоростях в последнее время получили более 100 школ региона.
– Благодаря реализации нацпроекта высокоскоростной интернет стал доступен не только в школах крупных городов, но и в небольших населенных пунктах. Эта очевидная необходимость времени. Наши дети вне зависимости от места проживания должны получать быстрый доступ ко всем нужным им образовательным интернет-ресурсам. Напомню, что работы проходят поэтапно. Сейчас подключены более четверти объектов, всего к февралю 2021 года должны быть обеспечены интернетом более 1100,
– заявил по этому поводу глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Подрядчиком этих работа выступило ПАО «Ростелеком», победив на аукционе, объявленном федеральным минкомсязи. В текущем, 2019 году к высокоскоростному интернету были подключены 20 пожарных частей, 79 фельдшерско-акушерских пунктов и 107 школ – в общей сложности 288 социально-значимых объектов.
– Для нашей компании участие в масштабном государственном проекте – один из приоритетов и особая ответственность. Несмотря на сжатые сроки, за три месяца «Ростелеком» выполнил значительный объем работ и завершил в срок все запланированное. Мы построили 139 километров оптики в 15 городских округах и 17 районах области. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре качество жизни в малых населенных пунктах станет принципиально выше, а люди смогут получить индивидуальный доступ к цифровым сервисам,
– отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородский регион развивает сеть передвижных ФАПов и медпунктов.
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