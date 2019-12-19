В Нижегородской области подключили к высокоскоростному интернету около 80 фельдшерско-акушерских пунктов

– Благодаря реализации нацпроекта высокоскоростной интернет стал доступен не только в школах крупных городов, но и в небольших населенных пунктах. Эта очевидная необходимость времени. Наши дети вне зависимости от места проживания должны получать быстрый доступ ко всем нужным им образовательным интернет-ресурсам. Напомню, что работы проходят поэтапно. Сейчас подключены более четверти объектов, всего к февралю 2021 года должны быть обеспечены интернетом более 1100,

– Для нашей компании участие в масштабном государственном проекте – один из приоритетов и особая ответственность. Несмотря на сжатые сроки, за три месяца «Ростелеком» выполнил значительный объем работ и завершил в срок все запланированное. Мы построили 139 километров оптики в 15 городских округах и 17 районах области. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре качество жизни в малых населенных пунктах станет принципиально выше, а люди смогут получить индивидуальный доступ к цифровым сервисам,