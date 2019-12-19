  1. | | В Нижегородской области подключили к высокоскоростному интернету около 80 фельдшерско-акушерских пунктов

В Нижегородской области подключили к высокоскоростному интернету около 80 фельдшерско-акушерских пунктов

интернет

Всего в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в 2019 году в регионе подключили к высокоскоростному интернету подключил 288 социально-значимых объектов.

К февралю 2021 года в Нижегородской области должны быть подключены к интернету с высокими скоростями 74 пожарные части, 321 фельдшерско-акушерский пункт, 13 фельдшерских пунктов и 413 школ.

Сегодня министерство информационных технологий и связи правительства Нижегородской области  сообщило, что кроме 80 ФАПов интернет на высоких скоростях в последнее время получили более 100 школ региона.

– Благодаря реализации нацпроекта высокоскоростной интернет стал доступен не только в школах крупных городов, но и в небольших населенных пунктах. Эта очевидная необходимость времени. Наши дети вне зависимости от места проживания должны получать быстрый доступ ко всем нужным им образовательным интернет-ресурсам. Напомню, что работы проходят поэтапно. Сейчас подключены более четверти объектов, всего к февралю 2021 года должны быть обеспечены интернетом более 1100,

– заявил по этому поводу глава нижегородского региона Глеб Никитин.

Подрядчиком этих работа выступило ПАО «Ростелеком», победив на аукционе, объявленном федеральным минкомсязи. В текущем, 2019 году к высокоскоростному интернету были подключены 20 пожарных частей, 79 фельдшерско-акушерских пунктов и 107 школ – в общей сложности 288 социально-значимых объектов.

– Для нашей компании участие в масштабном государственном проекте – один из приоритетов и особая ответственность. Несмотря на сжатые сроки, за три месяца «Ростелеком» выполнил значительный объем работ и завершил в срок все запланированное. Мы построили 139 километров оптики в 15 городских округах и 17 районах области. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре качество жизни в малых населенных пунктах станет принципиально выше, а люди смогут получить индивидуальный доступ к цифровым сервисам,

– отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородский регион развивает сеть передвижных ФАПов и медпунктов.
Теги : медицина, медики, медицинские организации, медицинское обслуживание, фельдшерские пункты

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Жители нижегородского Перевоза построят у себя спортивный городок из в...
Новое на сайте
Не делайте так: привычки, которые сильно старят женское лицо
0
Походы в театр продлевают жизнь
0
Правила приема мелатонина, которые позволят избежать побочных эффектов
0
Любить своих детей на клеточном уровне: яйцеклетки «выбирают» компоненты здоровых клеток, чтобы передать их
0


Женщины хуже работают, если в офисе холодно
0
Симптомы рака легких на нашем лице
0
Грипп или простуда: вирусы одного заболевания дают иммунитет от другого
0
Как картофель может помочь гипертоникам
0
8 лучших источников витаминов группы В
0
Арест министра здравоохранения стал самым значительным событием в жизни ростовчан
0