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Нижегородские законодатели оценят «Творчество против коррупции»

конкурс Творчество против коррупции

24 декабря в Законодательном собрании Нижегородской области подведут итоги регионального конкурса среди школьников, перо и кисть которых вдохновляла борьба с коррупцией.

Творчество, творческая активность, созидание хороши во всех своих проявлениях. А уж детское творчество – тем более. Депутаты нижегородского Законодательного собрания решили направить творческую активность детей региона в конструктивное русло. Они объявили конкурс «Творчество против коррупции».

Конкурс проходит уже четвертый год подряд. Нацелен он на то, чтобы люди не только формировали внутри себя негативное отношение к коррупции и коррупционерам, повышая тем самым свое самосознание, но и становились боле грамотными в вопросах права.

Тема конкурса формулируется так: «Десятилетие федерального закона «О противодействии коррупции». Творческие материалы на конкурс можно было отправить с 23 октября по 25 ноября 2019 года.

Впрочем, участниками конкурса могли стать не только дети. Кроме учеников старших, 9 – 11 классов и студентов, принять участие в творческом антикоррупционном конкурсе могли научно-педагогические работники и государственные и муниципальные служащие нижегородского региона.

Всего было прислано более 200 работ. Форматов, а следовательно и номинаций на конурсе наметили несколько:
  • «Инновации против коррупции» (сюда относились анимация, видеоролики, клипы, слайд-шоу, презентации, фильмы);
  • «Наглядная агитация против коррупции» (буклеты, коллажи, комиксы, наклейки, плакаты, стикеры, транспаранты, флаеры, фотографии);
  • «Слово против коррупции» (афоризмы, гимны, девизы, поэмы, слоганы, стихи).
Победители конкурса «Творчество против коррупции» получат диплом и ценные призы.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижнем Новгороде к 75-летию Победы выпустят плакаты с рисунками детей.
Теги : конкурсы, конкурс, состязательность, конкуренция, кино, фильмы, коррупция в медицине

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