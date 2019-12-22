Лучшие проекты молодежи в социальной сфере получат премии в Нижнем Новгороде
Награды XIII регионального конкурса молодежных инновационных команд РОСТ («Россия - Ответственность - Стратегия - Технологии») ждут также проекты в научно-технической области.
XIII областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ – «Россия – Ответственность – Стратегия - Технология» – был проведен в 2019 году государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования (ГБУ ДПО) «Нижегородский научно-информационный центр» при поддержке регионального министерства образования, науки и молодежной политики.
Организаторы заявили, что цель конкурса – найти талантливых школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов, которые в силах создавать конкурентные проекты в в научно-технической и социальной сферах, и поддержать этих инициативных людей в их стремлении реализовать собственные разработки.
Что касается представителей исполнительной власти, то она выразила заинтересованность в подобных проектах, поскольку они лежат в русле Стратегии развития Нижегородской области, документа, с которым нынешний глава нижегородского региона Глеб Никитин шел на выборы и который в регионе продолжают воплощать в жизнь.
В конкурсе участвовали инновационные команды, а также их лидеры, которые разрабатывают оригинальные идеи, имеющие перспективу реализации, в том числе – и коммерческую. Конкурс молодежный, поэтому возраст его участников был ограничен рамками двух возрастных категорий: категория конкурсантов до 18 лет и категория участников 18 – 35 лет включительно.
На конкурс было подано 106 проектов. При этом участников конкурса, чтобы повысить уровень их проектов и разработок, обучили по специальной программе «Основы построения и управления бизнесом»: обучение прошли порядка ста молодых людей.
После того как Экспертный совет конкурса оценил разработки, были выбраны лучшие. 23 декабря 2019 года в Нижегородском научно-информационном центре. состоится их награждение. Призы коме прочего вручат и в двух специальных номинациях – «За высокий научный уровень» и «За промышленную перспективу».
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижнем Новгороде наградили «Лучшие социальные проекты года».
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