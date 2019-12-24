  1. | | Каковы перспективы: как распознать в мужчине идеального любовника

Каковы перспективы: как распознать в мужчине идеального любовника

Любовь

Вот вы собираетесь на первое свидание, затем второе, третье… Пока дойдёт до постельных дел, вы успеете влюбиться или как минимум будете заинтересованы. А затем он не оправдывает ваших ожиданий во время секса.

Чтобы такого не происходило, надо учиться уже на первом свидании искать идеального любовника. Несколько факторов, которые помогут это сделать, читайте в материале корреспондента MedikForum.ru.

Бабочки в животе


Любовь

Вряд ли мужчина будет идеальным любовником, если на первом же свидании у вас не возникло ощущения бабочек в животе. Сексологи утверждают, что химико-физический процесс гораздо важнее многих других факторов. Ведь если в самый неподходящий момент вы не сможете прикоснуться к своему не совсем идеальному любовнику, будет ох как обидно.

Наличие контакта


Наличие вербального и тактильного контакта очень важно между мужчиной и женщиной. Это поможет понять, будет ли у ваших отношений продолжение или всё ограничится одним вечером. К тому же если мужчина неумело пользуется возможностью вас обнять, поцеловать, то и в постели, вероятно, он будет очень нерешителен.

Любовь

Не важно количество


Многие мужчины полагают, что число женщин, побывавших с ними в постели, говорит о его сексуальности и опыте. Но это не всегда так. Поэтому практически всегда можно смело бежать от такого, тем более если он начинает вам перечислять, как, где, сколько и с кем, уже на первом свидании с вами.

Наслаждаться едой


Любовь

Итальянцы умеют наслаждаться едой и считают одними из самых умелых любовников в мире. Смаковать процесс и получать удовольствие от пищи — вот на что можно обратить внимание на первом свидании. Ведь в сексе мужчина зачастую делает так же. Если будущий любовник набрасывается на еду и стремится всё жадно проглотить, не растягивая этот процесс, то подумайте, каким он будет во время любовных утех.

Зацикленность на себе


Любовь

Нарциссы ведут себя зацикленно на себе не только в повседневности, но и в постели. Обычно такие мужчины довольно посредственные любовники. Во время близости он обычно думает только о себе, не думая о том, каково вам вообще.
Теги : любовь, секс, отношения

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